Disney+ potwierdza polską premierę!

Już wiemy, kiedy Disney+ zadebiutuje w Polsce. Nasz rodzimy oddział Myszki Miki potwierdził, że serwis streamingowy zostanie udostępniony w naszym kraju już tego lata. Razem z Polską Disney+ zadebiutuje też w 41 innych państwach.

Disney+ w Polsce

W ofercie Disney+ znajduje się wiele filmów i seriali. Portfolio The Walt Disney Company to między innymi, oprócz filmów samego Disneya, także: Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, Fox, Searchlight czy też 20th Century Studios.

Na potrzeby Disney+ firma inwestuje w wiele własnych filmów i seriali, stworzonych tylko z myślą o usłudze streamingowej. To między innymi WandaVision, Loki lub Hawkeye, należące do uniwersum Marvela czy też The Mandalorian oraz The Book of Boba Fett ze świata Gwiezdnych Wojen. Poza tym w planach serwisu jest jeszcze wiele seriali z superbohaterami oraz użytkownikami jasnej i ciemnej strony mocy.

Szkoda, że nadal nie znamy dokładnej daty premiery Disney+ w Polsce, ale dobrze, że informacja o premierze tego lata jest już w pełni oficjalna. Co ważne, już teraz w ofercie serwisu jest wiele filmów i seriali z polską wersją językową, więc na premierę powinna być ich jeszcze więcej.

