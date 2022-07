Netflix: jaki film na weekend? 30 - 31 lipca 2022

Jakie nowości pojawiły się w serwisie Netflix? TELEPOLIS.PL chętnie doradzi jakie nowe filmy i seriale obejrzeć.

Detective Conan to jedna z najbardziej klasycznych serii anime. Emisja trwa już 26 lat i dalej końca nie widać. Teraz pojawił się na Netfliksie jego spin-off. To Detektyw Conan: Herbatka u Zero. To sześcioodcinkowa miniseria, gdzie główny bohater jest potrójnym agentem. Prowadzi śledztwa, pracuje dla rządu i pewnej podejrzanej organizacji. Teraz trzeba jakoś to pogodzić.

A może chcecie obejrzeć serial dokumentalny o smacznym jedzonku i potem samemu je sobie zrobić? Z myślą o was pojawiła się pozycja Uliczne jedzenie: USA. W tym sezonie Ulicznego jedzenia poznajemy kulinarnych bohaterów Ameryki: kucharzy, grillmasterów, taquero i lonchero. Możemy sądzić o kuchni USA różne rzeczy, ale na pewno jest ona rozpoznawalna.

Lubicie komedie? W mijającym tygodniu pojawił się brazylijski film O mały włos. Opowiada on o tym jak młody chłopak chce pomóc swojej mamie, której zakład fryzjerski staje na granicy bankructwa. Nasz bohater zakasuje rękawy i... odkrywa, że ma prawdziwy talent do fryzjerstwa. Pozycja jednocześnie zabawna i urocza.

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł