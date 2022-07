Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na lato - lipiec 2022

Jak poradzić sobie z falami upałów? Najlepiej zostać w domu i oglądać anime. TELEPOLIS.PL pomoże wybrać najlepsze nowe seriale anime. W tym sezonie pojawi się Yofukashi no Uta ciekawy romans człowieka i wampirzycy czy kolejne sezony DanMachi i Kanojo, Okarishimasu! To dopiero początek ciekawych tytułów. Romanse, komedie, walki i akcja? Mamy propozycje dla każdego.

DanMachi (Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka)

DanMachi to jedna z najpopularniejszych serii anime. Widzieliśmy już trzy sezony głównego anime, filmy, odcinki specjalne czy anime poboczne. Nie zapominajmy o grach, mandze czy wreszcie materiale źródłowym. Są nimi książki typu Light Novel. Do tej pory ukazało się ich 17.

Tym razem na pewno zobaczymy ekranizację części 12-14. Jeśli przecieki o 22 odcinkach się potwierdzą, to pewnie i więcej! Tęskniliście za historią bohaterskiego Bella Cranela, jego uroczej bogini Hestii i całej ich familii? Już nie musicie! Tym razem zobaczymy, jak Bell i spółka postarają się oczyścić kogoś z zarzutów. Nie zabraknie wielu widowiskowych bitew.

Nowe anime zadebiutuje 23 lipca. Za jego produkcję jak zawsze będzie odpowiadało studio J.C Staff. Znamy je z takich produkcji jak Toradora!, One-Punch Man, Shokugeki no Souma, Sakurasou no Pet na Kanojo, Zero no Tsukaima i naprawdę długo można wymieniać. Bell Cranel będzie miał głos aktora imieniem Yoshihide Matsuoka (Sora z No Game No Life, Kazuto Kirigaya ze Sword Art Online i Souma Yukihira z Shokugeki no Souma). Hestia przemówi głosem Inori Minase (Rem z Re:Zero oraz Itsuki Nakano z Gotoubun no Hanayome).

Yofukashi no Uta (Call of the Night)

Romans ma wiele twarzy i jest zdecydowanie jednym z najpopularniejszych gatunków anime. A romans człowieka i wampira? Cóż, pewnie przypomina się niektórym pewna sławna/niesławna seria tytułem Zmierzch. Yofukashi no Uta będzie jednak czymś o wiele, wiele lepszym.

Zobaczymy, jak Kou Yamori przestaje udawać świetnego ucznia i zaczyna olewać szkołę. Niestety, wiecznie zestresowany chłopak nabawił się poważnych problemów ze snem. Podczas bezcelowych nocnych wędrówek spotyka pewną dziwną dziewczynę. Ona od razu mówi mu, że by wyzdrowieć musi nauczyć się czerpać przyjemność z życia. Tak jakoś wychodzi, że chłopak ląduje w jej śpiworze, a ona... gryzie go.

Yofukashi no Uta (znane też jako Call of the Night) zadebiutuje 8 lipca. Nowe anime wyprodukuje studio LIDENFILMS, które ma na swoim koncie takie tytuły jak Yamada-kun to 7-nin no Majo, Koi to Uso czy Tokyo Revengers.

Jako wampirka Nazuna Nanakusa pojawi się Sora Amamiya. To znana aktorka głosowa, która wcieliła się w takie postacie jak Touka Kirishima (Tokyo Ghoul), Chizuru Ichinose (Kanojo, Okarishimasu!), Aqua (KonoSuba) czy Akame (Akame ga Kill!). Seiyuu Kou będzie natomiast Gen Satou (Chrome z Dr. Stone)

Hataraku Maou-sama!! (The Devil is a Part-Timer)

Nikt nie spodziewał się, że kontynuację dostanie anime sprzed 9 lat. A jednak! Przywitajmy króla demonów, który łapie się prac dorywczych.

Król demonów został pokonany i musiał salwować się ucieczką do świata śmiertelników. Problem jest taki, że tutaj czekają na niego potworne zagrożenia. Musi on znaleźć pracę, samemu prać, sprzątać i gotować i co najgorsze... Musi on płacić rachunki. Ależ koszmar. Jesteście gotowi na drugi sezon tej komedii i romansu w jednym?

Jeśli tak, to anime doczeka się emisji 14 lipca. Za jego produkcję odpowiadać studio 3Hz. Ma ono na koncie Dimension W oraz Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online. Jako Sadao Maou wystąpi Ryouta Oosaka (Ikki Kurogane z Rakudai Kishi no Cavalry, Keiji Akaashi z Haikyuu! i Zen Wistalia z Akagami no Shirayuki-hime). Emi Yusa będzie miała głos aktorki imieniem Youko Hikasa. Możemy ją znać jako takie postacie jak Rias Gremory z High School DxD, Mio Akiyama z K-On! i Kyouko Kirigiri z serii Dangranronpa.

Źródło zdjęć: danmachi trailer