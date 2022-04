Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na wiosnę - kwiecień 2022

Nadchodzi wiosna, a to oznacza kolejny sezon anime. Kwiecień 2022 przyniesie nam wiele nowych serii. Zobaczymy kolejne sezony takich tytułów jak Kaguya-sama: Love is War, Date a Live czy Tate no Yuusha. Będą też nowości np. dla fanów romansów czy serialu Squid Game. TELEPOLIS.PL poleci same najlepsze nowe anime.

Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic

Okładkowym tytułem jest trzeci już sezon anime Kaguya-sama: Love is War. Najnowszy sezon ma nazwę Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic. Czy naprawdę będzie ultraromantycznie? Zaraz się przekonamy. Zarówno Kaguya Shinomiya, jak i Miyuki Shirogane coraz bardziej zdają sobie sprawę z uczuć drugiej strony. Po raz kolejny zobaczymy też tak lubiane postacie jak Chika Fujiwara i Yuu Ishigami. Pierwsza jest uwielbiana w fandomie, drugi natomiast sam powoli dostaje swój wątek romantyczny...

Kolejny sezon anime o wojnie geniuszy, która ma sprawić, by druga osoba pierwsza wyznała miłość zacznie się 9 kwietnia. Za jego produkcję odpowiadać będzie studio A-1 Pictures. To bardzo znane studio, które pracowało przy takich seriach jak Sword Art Online, Shigatsu wa Kimi no Uso, Kuroshitsuji, Erased czy AnoHana. Jako Chika Fujiwara wystąpi ponownie Konomi Kohara (Roxy Migurdia z Mushoku Tensei i Yuuko Yoshida z Machikado Mazoku). Kaguya Shinomiya będzie mówiła głosem aktorki imieniem Aoi Koga (Shouko Komi z Komi-san wa, Comyushou desu i Ange le Carre z Princess Principal).

Spy x Family

Jednym z najbardziej wyczekiwanych anime tego sezonu jest też Spy x Family. To o tyle ciekawy tytuł, że nie jest kontynuacją żadnej popularnej produkcji. Jeszcze nie doszło do emisji pierwszego odcinka, a już ogłoszony jest sezon drugi. W tej serii zobaczymy losy tajnego agenta, który w imię pokoju zwalcza ekstremistów w swoim państwie. Chcą oni doprowadzić do wojny z sąsiadami. Teraz jednak będzie on inwigilował polityka z sąsiedniej Ostanii. Musi wysłać swoje dziecko do szkoły z jego synem...

Tu pojawia się problem. Nasz bohater nie ma rodziny. Ożenił się zatem z pierwszą lepszą nudną pracownicą biurową, która chciała popisać się koleżankom i adoptował kilkuletnią dziewczynkę. Teraz jako rodzina Fogerów może prowadzić misje. Jest tylko pewien problem. Jego żona to tak naprawdę płatna zabójczyni, a jego córka ma moce parapsychiczne. Dziewczynka od razu odkrywa tożsamość rodziców, ale bardzo jej się to podoba. Nie zamierza wyjawić rodzicom, kim jest ten drugi. To by zniszczyło zabawę!

Pierwszy odcinek zobaczymy 9 kwietnia. Anime wspólnie wyprodukują Studio Wit (znane z pierwszych trzech serii Attack on Titan) i Cloverworks. To drugie znane jest z serii Bunny Senpai, Yakusoku no Neverland, Horimiya, Darling in the FranXX, ekranizacji Fate/Grand Order czy Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru. Saori Hayami ( Yukino Yukinoshita z OreGairu i Shinobu Kochou z Kimetsu no Yaiba) będzie żoną, a Takuya Eguchi mężem (Hachiman Hikigaya z OreGairu i Takeo Gouda z Ore Monogatari). Jak widzimy, ta dwójka aktorów głosowych ma spore doświadczenie w odgrywaniu pary...

Tomodachi Game

Podobał wam się koreański serial Squid Game? Anime Tomodachi Game powinno w takim razie spodobać się wam równie mocno, jak ta K-Drama. Tutaj również będziemy mieli biednego głównego bohatera, który by ratować życie będzie musiał wygrać niebezpieczne gry. Yuuichi Katagiri ciężko pracuje, by móc jechać z kolegami na wycieczkę szkolną. Jego pieniądze jednak gdzieś przepadły. W końcu on i jego najbliżsi znajomi trafiają do świata okrutnych gier. Tam postać z kontrowersyjnej bajki dla dzieci wyjaśnia, że jeden z nich jest zdrajcą.

Pierwszy odcinek zobaczymy 6 kwietnia. Za produkcję tego anime odpowiada studiów Okuruto Noboru. Ma ono na koncie już Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu. Jako Yuuichi wystąpi Chiaki Kobayashi (Askeladd z Vinland Saga i Makoto Edamura z Great Pretender). Głosem Shiho będzie natomiast Yume Miyamoto (Rikka Takarada z SSSS.Gridman i Haru Nonaka z Yesterday wo Utatte).

