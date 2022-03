HBO Max wystartował w Polsce. Jaka cena, na jakich urządzeniach, jak skorzystać?

HBO Max oficjalnie wystartował w Polsce. Mogą z niego korzystać dotychczasowi użytkownicy HBO GO, jest także dostępny w ofertach operatorów TV w pakietach HBO. Dotychczasowi i nowi użytkownicy otrzymują na start atrakcyjną zniżkę na zawsze.

HBO Max to nowe podejście do usług streamingowego wideo w wydaniu HBO. Poprzednik był krytykowany przede wszystkim za kiepską aplikację i niezbyt wygodny dostęp do nieco ograniczonej biblioteki. Rozwiązaniem tych i innych mankamentów ba być właśnie HBO Max.

Dla dotychczasowych użytkowników usługi subskrypcyjnej HBO GO nowy serwis jest dostępny niemal bez żadnych dodatkowych działań. Wystarczy pobrać całkiem nową aplikację HBO Max lub wejść przez stronę internetową, użyć używanego wcześniej loginu oraz hasła i po zatwierdzeniu zgód, serwis jest już w pełni dostępny.

Użytkownicy kontynuujący w HBO Max subskrypcję HBO GO otrzymują na zawsze zniżkę 33% na miesięczną opłatę za korzystanie z serwisu – zapłacą 19,99 zł zamiast 29,99 zł.

Zniżka oferowana jest także nowym klientom, którzy nie korzystali dotąd z HBO GO. Jeżeli do 31 marca zarejestrują się do HBO Max, opłata miesięczna również wyniesie 19,99 zł.

Otrzymanie zniżki 33% wiąże się z określonymi wymogami. Po pierwsze warunkiem jest utrzymanie ciągłości miesięcznej subskrypcji, więc jeżeli ktoś zrezygnuje z HBO Max i powróci za kilka miesięcy, bo pojawi się nowy, popularny serial, będzie musiał już się liczyć z kosztem miesięcznym 29,99 zł.

Po drugiej HBO zastrzega, że zniżka 33% jest naliczana wyłącznie od podstawowej ceny miesięcznej, która z czasem może wzrosnąć.

Trzeba się też liczyć z tym, że zniżkowa oferta na start dotyczy subskrybentów, którzy zdecydują się na wykupienie dostępu bezpośrednio na HBO Max. Ceny tej usługi w telewizyjnych ofertach operatorów komórkowych, a także u operatorów telewizyjnych, gdzie HBO dostępne jest w specjalnych pakietach, mogą być zupełnie inne i w niektórych przypadkach będzie to pełne 29,99 zł.

Z pierwszych zapowiedzi operatorów Canal+ i Polsat wynika, że warunki dostępu do HBO Max nie zmienią się – dotychczasowi użytkownicy HBO GO są przenoszeni do nowej usługi na obowiązujących wcześniej zasadach. Z kolei UPC i Vectra proponują oferty HBO Max w pełnej cenie 29,99 zł z możliwością przetestowania nowej usługi za 1 zł w pierwszym miesiącu.

Logując się do HBO Max, użytkownik może utworzyć 5 profili dla siebie i swojej rodziny, a także jednocześnie odtwarzać treści z serwisu na trzech urządzeniach. Aplikacja dostępna jest dla smartfonów i tabletów z Androidem i iOS, dla telewizorów smart TV z Android TV, a wkrótce także z Tizen i WebOS, na konsolach do gier PlayStation i XBOX. Filmy i seriale obejrzymy także w przeglądarkach internetowych. W urządzeniach mobilnych można pobrać wybrane filmy i seriale do oglądania w trybie off-line.

Co można obejrzeć w HBO Max?

HBO Max będzie nas kusić filmami i serialami od kilku dostawców. Nie zabraknie klasycznych treści HBO, które uzupełni oferta specjalnych produkcji Max Originals. W serwisie mają być także oferowane filmy Warner Bros, dostępne w półtora miesiąca po premierze, do tego produkcje DC czy Cartoon Network. Dostępne są także kanały linearne HBO. Na start proponowanych jest około 800 filmów i 300 seriali.

W urządzeniach mobilnych można wybrać dwa tryby jakości odtwarzanych treści – „najwyższą jakość” lub „najszybsze pobieranie”. W opisach tych opcji w aplikacji zabrakło wyjaśnienia, co otrzymujemy po wyborze danego trybu, ale HBO deklaruje, że w zależności od urządzenia możliwe jest oglądanie filmów w 4K HDR Dolby Vision i Dolby Atmos. Z pełni zalet tych formatów skorzystamy w smart TV.

