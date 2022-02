Wojna na Ukrainie: Anonymous atakują rosyjską telewizję

Wojna na Ukrainie toczy się także w cyberprzestrzeni. Grupa Anonymous zapowiedziała ataki i dotrzymała słowa. Od czwartku praktycznie nie da się skorzystać ze stron wielu rosyjskich mediów. Leży między innymi strona Russia Today – największej tuby propagandowej Putina. W sobotę zaś hakerom udało się przejść kontrolę nad systemem nadawania.

Biełsat udostępnił film pokazujący, w jakim stanie znalazła się rosyjska telewizja. Hakerom udało się przejąć pełną kontrolę. Na każdym z kanałów emitowana jest ta sama muzyka i pokaz slajdów.

Oryginalny film pochodzi z TikToka i sugeruje, że za tą akcją również stoją Anonimowi.

Z innych źródeł wiemy, że cyberataki są kierowane również przeciwko stacjom radiowym, w tym zakłócane są transmisje.

Strona telewizji Russia Today (RT) również ma problemy. Stacja informuje, że jej serwery padły ofiarą ataku DDoS (Distributed Denial Of Service). Motherboard dowiedział się, że w bombardowaniu małymi pakietami wzięło udział około 100 milionów urządzeń, głównie ze Stanów Zjednoczonych.

