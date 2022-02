Grupa Anonymous wypowiedziała Rosji wojnę

Tajemnicza, hakerska grupa Anonymous wypowiedziała Rosji cyberwojnę. Zaatakowali strony rządowe oraz rosyjskie serwisy informacyjne.

Grupa hakerów, znana jako Anonymous, wypowiedziała Rosji cyfrową wojnę. Chcą oni zdestabilizować pracę rządu Władimira Putina, tym samym pośrednio pomagając Ukrainie.

Anonymous pomaga Ukrainie

Anonymous rzeczywiście zaatakowało rosyjską infrastrukturę. Ich celem padła między innymi rosyjska strona informacyjna RT.com. Hakerzy wzięli ją na cel z powodu ekstremalnie prorosyjskiej perspektywy. To nic innego, jak tuba propagandowa Kremla.

Oprócz tego Anonymous zaatakowali również rosyjskie strony rządowe, w tym Ministerstwa Obrony Narodowej. Te momentami działały bardzo wolno, a momentami nie działały w ogóle.

Rzecz w tym, że działania Anonymous to nic innego, jak ataki DDoS. Te początkowo mogą być kłopotliwe, ale nic więcej. Są łatwe do przeprowadzenia i łatwe do obrony. Dlatego w tym momencie strona RT News oraz wszystkie rosyjskie strony rządowe działają już bez żadnych problemów.

Trudno też spodziewać się, aby Anonymous byli w stanie zrobić coś więcej. To zdecentralizowana, anonimowa grupa bez konkretnego przywództwa. Trudno uwierzyć, aby byli w stanie realnie zrobić coś, co pomogłoby Ukrainie w walce z Rosją. Dużo więcej do powiedzenia w tej kwestii będą miały oddziały hakerów, które są w tym momencie zbierane przez Ukraińców.

