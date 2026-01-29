Telewizja i VoD

Bezprecedensowa umowa Apple TV+. To murowane hity

Serwis streamingowy Apple TV podpisał bezprecedensową umowę, na mocy której uzyskał prawa do ekranizacji twórczości jednego najpopularniejszych autorów fantastyki na świecie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:16
1
Bezprecedensowa umowa Apple TV+. To murowane hity

Apple TV dogadało się z Brandonem Sandersonem, autorem niezwykle popularnych książek fantasy oraz sci-fi. Platforma streamingowa zyskała prawa do ekranizacji całej jego twórczości w ramach uniwersum Cosmere. Jednak umowa jest bezprecedensowa, bo daje ogromną kontrolę samemu pisarzowi.

Apple TV zekranizuje Cosmere

Umowa daje podobno autorowi ogromną kontrolę nad ekranizacjami realizowanymi przez Apple TV. Sanderson sam ma pisać, produkować i konsultować seriale i ich kolejne sezony. Podobnej kontroli nie miał ani George R.R. Martin, ani nie miała J.K. Rowling.

Nieoficjalnie mówi się, że w pierwszej kolejności Apple TV chciałoby przenieść na małe ekrany książki z serii Z mgły zrodzony oraz Archiwum Burzowego Światła, czyli chyba najpopularniejsze dzieła Sandersona. Taki wybór nie powinien dziwić.

Brandon Sanderson sprzedał na całym świecie ponad 50 mln swoich książek. Jest też autorem najpopularniejszej kampanii crowdfundingowej w historii Kickstartera, w ramach której zebrał oszałamiającą kwotę 42 mln dolarów. 

Co ciekawe, Brandon Sanderson zainteresowany jest też grami na podstawie swoich książek. Niedawno przyznał, że już rozmawia z wydawcami AAA.

telepolis
Źródła tekstu: Hollywood Reporter