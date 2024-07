Serial science fiction rodem z Monty Python'a, do obejrzenia w lipcu

Science fiction, za którym stoi reżyser Jojo Rabbit i Thor: Ragnarok? To może być całkiem oryginalna produkcja o komediowym charakterze Od 24 lipca już na Apple TV+

Science fiction po 42 latach wraca na ekrany

Wielokrotnie potwierdziło się to, w przeciągu ostatnich lat, że widzowie kochają rebooty, czyli powroty ulubionych filmów w nowej odsłonie. Większość tego typu produkcji nie dość, że jest z niecierpliwością wyczekiwana, to jeszcze spotyka się z entuzjastycznymi recenzjami. Do grona tych, co wskrzeszają ulubione filmy dołącza platforma Apple TV+, która pragnie ugruntować swoją pozycję na rynku streamingowym. Tym razem, wzięła się za produkcję serialu Time Bandits (Bandyci czasu), w którym główną rolę zagra Lisa Kudrow z serialu "Przyjaciele". Właśnie ogłosiła premierę pierwszych odcinków.

Taika Waititi and Jemaine Clement reimagine the 1981 film about a group of time-travelers blundering through history. pic.twitter.com/Fu6yfVg9qe — Apple TV (@AppleTV) July 1, 2024

Premiera Time Bandits przewidziana jest na 24 lipca. Za serialem stoi ulubieniec Hollywood, komik Taika Waititi i jego współpracownik Jemaine Clement. Jest to gwarancja tego, że w serialu nie zabraknie fantazji oraz niekowencjonalnego uroku, co było znamienne dla oryginału z 1981 roku. Film opowiadał historię grupy dziwaków rodem z Monty Python'a, którzy podróżowali w czasie i przeżywali przygody.

Serial będzie miał 10 odcinków i jest reklamowany jako Sezon 1.

