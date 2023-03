Xbox Game Pass - poznaliśmy gry na marzec 2023

Microsoft ogłosił listę tytułów, które jeszcze w tym miesiącu trafią do usługi Xbox Game Pass. Wiemy też, które produkcje wypadną z puli gier.

Microsoft udostępnił listę tytułów, które w tym miesiącu dołączą do platformy Xbox Game Pass. Subskrybenci tej usługi będzie mogli zagrać bezpłatnie w kolejne gry. Już na początku marca do Xbox Game Passa trafiła azjatycka produkcja z gatunku Souls-like. Mowa tu o Wo Long: Fallen Dynasty, w której możemy spotkać największych chińskich przywódców, w tym Cao Cao, Guan Yu i Lui Beia.

Xbox Game Pass - nowe gry na marzec 2023

Już dzisiaj do oferty Xbox Game Pass trafiła bijatyka Guilty Gear: Strive. Dodatkowo, 9 marca zostaną dodane Dead Space 2 i Dead Space 3. Wspomniane gry są już od dawna dostępne na platformie, lecz teraz trafią na konsolową wersję usługi.

Tymczasem 14 marca pojawi się również konsolowa wersja hitu Valheim, który już kilka lat temu podbił serca pecetowców. Ponadto, już 16 marca do usługi Xbox Game Pass zawita Sid Meier's Civilization VI w wersji na konsole, PC i chmurę. Z kolei 21 do usługi trafi Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition w wersji na konsole i PC. Jest to kolejna gra z uznanej serii jRPG.

Jednak w marcu kilka tytułów wypadnie z usługi Xbox Game Pass. Oto lista gier, które od 15 marca nie będą już dostępne:

F1 2020

Goat Simulator

Kentucky Route Zero

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Paradise Killer

Undertale

Young Souls

Zero Escape: The Nonary Games

