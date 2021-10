Weekendowa wyprzedaż Steam - świetne gry w niższych cenach

Steam co weekend oferuje kilka gier po obniżonych cenach. W tym tygodniu w ofercie jest sporo głośnych tytułów, w kwotach niższych nawet o 85%.

Steam na weekend przygotował kolejną, małą wyprzedaż, w ramach której wiele znanych i cenionych gier możecie kupić w niższych cenach. Jeśli jeszcze nie macie ich w swojej bibliotece, to jest to jednak z lepszych okazji. Niektóre produkcje zostały przecenione nawet o 85%. Wybrałem kilka moim zdaniem najciekawszych.

Wyprzedaż Steam — najlepsze gry

Jeśli nie macie w co grać, to może zainteresuje Was któraś z poniższych gier, które możecie w tym momencie kupić w niższej cenie:

To co, w weekend będziecie grać w grę?

Zobacz: FIFA zmieni nazwę? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę

Zobacz: Wyprzedaż Steam — znamy daty najbliższych promocji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Steam

Źródło tekstu: GG Deals