Kolejne hity w PlayStation Plus. W te tytuły zagrasz w sierpniu

Firma Sony przedstawiła sierpniową ofertę PlayStation Plus. Na graczy czekają trzy nowe gry, w które będzie można pograć w przyszłym miesiącu.

Od 2 sierpnia do 5 września 2022 roku obowiązywać będzie nowa oferta gier, które będzie można pobrać w ramach subskrypcji PlayStation Plus i zagrać w nie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Dotyczy to abonamentów Essential, Extra i Premium.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (Cross-Gen Deluxe Bundle)

Tony Hawk’s Pro Skater i Tony Hawk’s Pro Skater 2 to dwie kultowe gry w jednym zestawie. Tytuły zostały odtworzone od podstaw w nowej, wyższej jakości. Wszystkie legendarne postacie skatingu, dobrze znane poziomy i triki wracają w odnowionej i uzupełnionej odsłonie.

Yakuza: Like a Dragon

Gra przedstawia losy Ichibana Kasugi, zajmującego niską pozycję członka tokijskiej rodziny yakuza. Główny bohater bierze winę na siebie i na 18 lat trafia do więzienia za przestępstwo, którego nie popełnił. Zgodnie z obietnicą lojalnie odsiaduje wyrok, lecz gdy wreszcie wychodzi na wolność, przekonuje się, że za więzienną bramą nikt na niego nie czeka. Okazuje się, że jego rodzina została zniszczona przez człowieka, którego darzył największym szacunkiem. Ichiban postanawia odkryć prawdę o zdradzie rodziny i odzyskać swoje dawne życie.

Little Nightmares

W mrocznym świecie Little Nightmares czeka niezwykła przygoda, podczas której gracze zmierzą się z lękami swojego dzieciństwa. Głównym zadaniem będzie pomoc Six w ucieczce z Paszczy – wielkiego, tajemniczego statku pełnego niegodziwych, wiecznie głodnych istot.

