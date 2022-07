Rosjanie rzucili się na polski produkt, Mieli go bojkotować

Polski Cyberpunk 2077 został najlepiej sprzedającą się grą pierwszej połowy 2022 roku w Rosji. Na przekór zapowiedziom bojkotu i wprowadzonym ograniczeniom.

Polski CD Projekt Red, twórcy m.in. Cyberpunk 2077, jest jedną z pierwszych firm w branży gier wideo, które wycofały się z Rosji po jej zbrojnej agresji na Ukrainę. Stało się to już na początku marca i spotkało z niezwykle negatywnym odzewem ze strony samych Rosjan, którzy zarzucali spółce upolitycznienie rynku gier.

W największych serwisach branżowych, takich jak 4PDA, rosyjscy gracze otwarcie nawoływali do bojkotu wszystkich produkcji CDPR, w tym do usunięcia z dysku tych już zakupionych.

Jak wyszła im ta krucjata? - zapytacie. Można by rzec, że typowo po rosyjsku, bo uzyskany efekt okazał się dokładnie odwrotny niż zakładano. Gracze nie tylko o produkcjach warszawskiego studia nie zapomnieli, ale wręcz tłumnie rzucili się do sklepów, by dorwać ostatnie pudełka z zapasów magazynowych.

W rezultacie Cyberpunk 2077 został najlepiej sprzedającą się grą pudełkową w Rosji w pierwszej połowie 2022 roku, podaje agencja analityczna GfK. I jest to osiągnięcie o tyle niebagatelne, że takiego sukcesu polska gra nie powtórzyła w żadnym innym miejscu na świecie. Mało tego, w żadnym spośród 18 innych przeanalizowanych państw europejskich nie trafiła nawet do topowej trójki.

Dla kontrastu Elden Ring oraz FIFA 22, które zajęły w Rosji, odpowiednio, lokatę drugą i trzecią, są bardzo chętnie kupowane na całym Starym Kontynencie. Symulator piłkarski analogiczną pozycję zdobył nawet w zestawieniu ogólnym, a japońskie RPG zwyciężyło w Szwecji i Finlandii, notując przy tym kilka srebrnych i brązowych medali.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: FotograFFF / Shutterstock

Źródło tekstu: GfK, oprac. własne