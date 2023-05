GeForce NOW - tagi promocyjne i 12 nowych gier

Biblioteka GeForce NOW poszerza się o kolejnych 12 gier. Wśród nich pojawi się murowany hit z uniwersum Władcy Pierścieni.

Usługa GeForce NOW jest popularna wśród graczy, którzy nie chcą wydawać kroci na potężny komputer, by cieszyć się najnowszymi tytułami w wysokich ustawieniach graficznych. Jest ona stale ulepszana i dodawane są nowe funkcje. W ramach festiwalu Warhammer Skulls można skorzystać z jednej z nich. Chodzi tu mianowicie o nowe tagi promocyjne w aplikacji GeForce NOW, które wygodnie wyróżnią okazje w sklepach Steam i Epic Games Store.

GeForce NOW. 12 nowych gier

Oprócz tego biblioteka GeForce NOW zostanie w tym tygodniu poszerzona o 12 nowych tytułów. Oto pełna lista:

Blooming Business: Casino (od 23 maja w Steam)

Plane of Lana (od 23 maja w Steam)

Warhammer 40,000: Boltgun (od 23 maja w Steam)

Above Snakes (od 25 maja Steam)

Railway Empire 2 (od 25 maja w Steam)

The Lord of the Rings: Gollum (od 25 maja w Steam)

Deathloop (Steam)

Grounded (Steam)

Lawn Mowing Simulator (Steam)

Pentiment (Steam)

The Ascent (Steam)

Patch Quest (Steam)

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne