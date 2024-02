Nowe gry w GeForce NOW. Jest polski akcent

Nvidia ogłosiła listę gier, które jeszcze w tym tygodniu dołączą do biblioteki subskrypcji GeForce NOW. Nie zabrakło polskiego akcentu.

Usługa GeForce NOW istnieje już od 4 lat. Z tej okazji trwa wielkie świętowanie. Już dzisiaj do chmury trafi kolejnych 6 tytułów, a na subskrybentów czeka specjalna promocja na konsolę Logitech G Cloud, jedno z wielu urządzeń wspieranych przez chmurę GeForce NOW. Skorzystaj z portalu GeForce NOW Rewards i bądź jednym z pierwszych 500 użytkowników, którzy otrzymają 20% zniżki na konsolę, dzięki jubileuszowej współpracy z firmą Logitech.

Dodatkowo gra The Inquisitor pojawi się w chmurze w dzień swojej premiery. Wydawnictwo Kalypso Media odpowiedzialne za tytuł dołączyło do świętowania i złożyło rocznicowe życzenia: "Gratulujemy czterech lat umożliwiania graczom grania w dowolnym miejscu i czasie", powiedział Marco Nier, szef marketingu i public relations w Kalypso Media. „Cieszymy się, że możemy wznieść toast za czwartą rocznicę GeForce NOW i zaangażowanie w dostarczaniu gier AAA wszystkim graczom. Za wiele kolejnych rozdziałów tej przygody z grami w chmurze!".

Ponadto, subskrybenci usługi GeForce NOW mogą zapoznać się z wersją demonstracyjną wyczekiwanej gry strategicznej Stormgate, która będzie dostępna tylko do 12 lutego.

Oto pełna lista tytułów, które wzbogacą usługę GeForce NOW w tym tygodniu:

Stormgate (wersja demonstracyjna do 12 lutego w Steam)

The Inquisitor (od 8 lutego w Steam)

Aragami 2 (Xbox)

art of rally (Xbox)

dotAGE (Steam)

Tram Simulator Urban Transit (Steam)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe