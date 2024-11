Black Friday z GeForce NOW: graj w chmurze taniej i z lepszą jakością

Black Friday to czas sprzedażowych okazji, które obejmują nie tylko sprzęt elektroniczny, ale również usługi cyfrowe. GeForce NOW, jedna z platform do strumieniowania gier, nie pozostaje w tyle. W ramach promocji z okazji Black Friday, nowi subskrybenci oraz osoby decydujące się na upgrade swojego planu, mogą skorzystać z wyjątkowej oferty – przez pierwsze trzy miesiące zapłacą o 50% mniej za abonament.

GeForce NOW to usługa skierowana do graczy, którzy chcą korzystać z mocy chmurowych komputerów bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt. Dzięki technologii streamingu, gracze mogą cieszyć się płynnie działającymi grami w jakości, którą wcześniej uzyskali tylko na najnowszych kartach graficznych.

W ramach abonamentów Performance i Ultimate użytkownicy zyskują dostęp do:

szerokiej biblioteki gier: ponad 2000 tytułów z najpopularniejszych cyfrowych sklepów, takich jak Steam, Epic Games Store, czy Ubisoft Store,

ponad 2000 tytułów z najpopularniejszych cyfrowych sklepów, takich jak Steam, Epic Games Store, czy Ubisoft Store, wsparcie dla RTX oraz ray tracingu: technologie te umożliwiają uzyskanie niesamowitej jakości grafiki w obsługiwanych grach, co sprawia, że nawet starsze tytuły wyglądają zaskakująco dobrze,

technologie te umożliwiają uzyskanie niesamowitej jakości grafiki w obsługiwanych grach, co sprawia, że nawet starsze tytuły wyglądają zaskakująco dobrze, dostęp z wielu urządzeń: GeForce NOW działa na komputerach PC, Mac, urządzeniach mobilnych, telewizorach i innych urządzeniach z ekranem.

GeForce NOW to dwa główne plany subskrypcyjne:

Plan Performance: oferuje rozgrywkę w rozdzielczości do 1440p i 60 kl./s, co zadowoli większość graczy szukających dobrej jakości przy rozsądnej cenie. Ta wynosi 27 zł miesięcznie przez 3 pierwsze miesiące, a następnie 54 zł miesięcznie.

Plan Ultimate: dla najbardziej wymagających graczy, którzy oczekują najwyższej jakości grafiki. Plan ten umożliwia rozgrywkę w rozdzielczości 4K przy 120 kl./s lub 240 kl./s w 1080p. Użytkownicy otrzymują dostęp do mocy GeForce RTX 4080, co zapewnia najwyższą wydajność w grach. Promocyjna cena wynosi 54,50 zł miesięcznie. Od 4 miesiąca opłata wraca do standardowego poziomu 109 zł miesięcznie.

Promocja SteelSeries: Kontrolery w niższej cenie

To jednak nie wszystko. Dzięki współpracy z firmą SteelSeries, dostępna jest promocja na kontrolery do gier. Modele Stratus+ oraz Nimbus+ dostępne będą z 30% zniżką, co może stanowić doskonałą okazję dla osób, które szukają wysokiej jakości sprzętu do gier. Zniżka jest dostępna dla wszystkich, którzy zapisali się do programu nagród związanych z GeForce NOW.

Wyprzedaż gier na Steam

Z okazji Black Friday nie zabrakło również wyprzedaży na Steamie. Gracze mogą kupić liczne tytuły, które obsługują chmurę GeForce NOW, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Wśród promowanych gier znajdują się produkcje od takich wydawców jak Inflexion Games, Arc Games, Devolver, Tripwire, tinyBuild, Torn Banner Studios, Frost Giant Studios, Metric Empire i wielu innych. To świetna okazja, by wzbogacić swoją bibliotekę o nowe tytuły i cieszyć się nimi bez konieczności oczekiwania na pobieranie i instalowanie.

Zniżki na urządzenia NVIDIA SHIELD TV

Kolejną częścią promocji są obniżki cen urządzeń NVIDIA SHIELD TV oraz SHIELD TV Pro, które umożliwiają korzystanie z GeForce NOW na telewizorach. W sprzedaży do 2 grudnia 2024 roku w sklepach takich jak Media Expert, RTV Euro AGD oraz x-kom można nabyć te urządzenia w niższych cenach. GeForce NOW na SHIELD TV to wygodna opcja dla osób, które chcą korzystać z chmurowych gier na dużym ekranie, bez potrzeby korzystania z komputera.

Nowości w bibliotece GeForce NOW

GeForce NOW regularnie wzbogaca swoją bibliotekę gier, a w tym tygodniu do oferty dołączyły kolejne tytuły. Wśród nowych gier, które można już streamować, znajdą się:

New Arc Line (dostępne od 26 listopada na Steam),

MEGA MAN X DiVE Offline Demo (Steam),

Panicore (Steam),

Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour Demo (Steam),

Slime Rancher (Steam),

Sumerian Six (Steam),

Dzięki stałemu rozwojowi oferty, GeForce NOW staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla graczy, którzy chcą mieć dostęp do gier w chmurze bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt komputerowy.

