Black Friday w PlayStation Store. Rozpoczęła się wielka wyprzedaż

Sony Interactive Entertainment rozpętało prawdziwą burzę promocji z okazji Black Friday 2024. W PlayStation Store i u wybranych sprzedawców czekają okazje na gry, konsole, akcesoria i subskrypcje PlayStation Plus. To idealny moment, aby uzupełnić swoją kolekcję gier lub wskoczyć w świat PlayStation 5 z VR2.

Gry w okazyjnych cenach

Niezależnie od tego, czy jesteście fanami najnowszych hitów, czy wolicie klasyki, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wśród przecenionych tytułów znajdziecie między innymi:

tegoroczne hity: Astro Bot, Stellar Blade, Rise of the Ronin, Marvel’s Spider-Man 2,

nieśmiertelne klasyki: The Last of Us Part II Remastered, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima Directors Cut

i wiele, wiele więcej.

Konsole PS5 w zasięgu ręki

Marzycie o PlayStation 5? Teraz jest idealny moment, aby spełnić to marzenie. W promocji dostępne są:

PlayStation 5,

PlayStation 5 Digital Edition,

PlayStation 5 z pakietem Fortnite Cobalt Star (zawiera cyfrowe dodatki do gry),

PlayStation 5 Digital Edition z pakietem Fortnite Cobalt Star Digital Edition.

Zanurz się w wirtualnej rzeczywistości z PlayStation VR2

Przeżyj niesamowite przygody w wirtualnej rzeczywistości dzięki PlayStation VR2. Gogle VR2 oferują:

dźwięk 3D dla pełnej immersji,

śledzenie ruchu gałek ocznych dla intuicyjnej rozgrywki,

wibracje gogli i efekty dotykowe kontrolera, które przeniosą Was do innego świata,

Dostępny jest również zestaw PS VR2 z grą Horizon Call of the Mountain, stworzoną specjalnie z myślą o VR2.

Kontrolery i akcesoria w niższych cenach

Uzupełnij swój zestaw o nowe kontrolery i akcesoria:

kontrolery DualSense w różnych kolorach (biały, czarny, czerwony, szary kamuflaż),

kontroler DualSense Edge dla profesjonalnych graczy,

bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite z doskonałym dźwiękiem,

douszne słuchawki bezprzewodowe PULSE Explore.

PlayStation Plus taniej niż zwykle

Dołącz do PlayStation Plus i ciesz się rozgrywką online, darmowymi grami co miesiąc i ekskluzywnymi zniżkami. Nowi gracze mogą kupić 12-miesięczną subskrypcję w niższej cenie. Z kolei posiadacze PS Plus Essential mogą ulepszyć swój plan do PS Plus Extra lub Premium.

Promocja w PlayStation Store trwa do 2 grudnia 2024 roku. Oferty u partnerów zewnętrznych – RTV Euro AGD, Media Expert, x-kom i MediaMarkt – mogą się różnić, więc sprawdźcie ich strony internetowe.

