Tak ma wyglądać specyfikacja PlayStation 6

Pojawiają się pierwsze informacje na temat prawdopodobnej specyfikacji konsoli PlayStation 6. Sony ponownie postawiło na współpracę z AMD.

PlayStation 5 trafiło do sklepów w listopadzie 2020 roku. Konsola ma już ponad 4 lata, więc jest mniej więcej za połową swojego cyklu życia. Nic dziwnego, że w związku z tym zaczynają pojawiać się pierwsze plotki na temat następcy. Od jakiegoś czasu wiemy, że Sony prawdopodobnie ponownie postawiło na współpracę z AMD. Teraz wiemy, jakie dokładnie podzespoły mają być wykorzystane.

Specyfikacja PlayStation 6

Informacje na temat prawdopodobnej specyfikacji przekazał @Pirate_Nation, który specjalizuje się w tematyce gier i konsol. Potwierdził on, że Sony rzeczywiście podpisało kontrakt z AMD na dostarczenie podzespołów. Dotyczy to zarówno konsoli stacjonarnej, czyli PlayStation 6, jak i handhelda, na temat którego plotki krążą od jakiegoś czasu.

Jakie to będą podzespoły? Decyzja nie została jeszcze do końca podjęta. W przypadku CPU Japończycy mają zastanawiać się między wykorzystaniem architektury Zen 4 oraz Zen 5. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku GPU. Tutaj Sony chce postawić na architekturę UDNA. Pod tą nazwą kryje się to, co AMD szykuje po RDNA4. Premiera pierwszych kart graficznych z UDNA (Radeony RX 9000) zaplanowana jest na drugą połowę 2026 roku.

Czego możemy się spodziewać po PlayStation 6? Przede wszystkim wyższej wydajności i lepsze obsługi Ray Tracingu. Do tego dojdzie pewnie efektywniejsze skalowanie obrazu, a także generowanie klatek. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy też założyć, że PS6 będzie wstecznie kompatybilna z PS5 i PS4.

