CD Projekt RED wraca do porzuconej gry? Czekają nas darmowe dodatki

CD Projekt RED zaprasza wszystkich na randkę. Motywem przewodnim będzie jedna z ich gier. By spotkać się z polskim producentem gier nie trzeba wychodzić z domu - całość odbędzie się w formie internetowej transmisji na platformie Twitch.

Raczej nikomu z naszych czytelników nie trzeba przedstawiać firmy CD Projekt RED. To rodzimy producent gier komputerowych, którego początku należy upatrywać w 2002 roku. Polacy zyskali uznanie graczy z całego świata za sprawą serii Wiedźmin, a zwłaszcza ostatniej części zatytułowanej Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Stream wystartuje 15 lutego 2022 roku o godzinie 16:00

W portfolio CD Projekt RED znajdują się jednak też inne tytuły jak Gwint: Wiedźminka gra karciana; Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści oraz oczywiście Cyberpunk 2077. Ostatni z wymienionych to fabularna gra akcji, która debiutowała na rynku 10 grudnia 2020 roku. Miała być mesjaszem gatunku, oferującym ogromne i tętniące życiem futurystyczne miasto oraz rozbudowaną fabułę, która zmienia się wraz z naszymi wyborami.

Wisienką na torcie był udział aktora Keanu Reevesa, który znany jest z takich filmów jak seria Matrix, Speed - niebezpieczna prędkość, John Wick, Johnny Mnemonic, Constantine czy Adwokat Diabła. W przypadku Cyberpunk 2077 użyczył głosu i wyglądu jednej z głównych postaci - Johnemu Silverhandowi.

Niestety Polacy mieli sporo problemów, a premiera gry była przesuwana. Mimo tego gracze otrzymali tytuł nieukończony, pełen błędów, wyciętej zawartości i widocznego pójścia na skróty. Sporo obietnic nie zostało spełnionych, a Cyberpunk 2077 miał problemy z wydajnością - zwłaszcza na konsolach Sony PlayStation 4. W ostatnim przypadku było tak źle, że Japończycy usunęli tytuł ze swojego sklepu.

CD Projekt RED okazał skruchę i obiecał poprawić błędy oraz optymalizację. Zapowiedziane były też darmowe DLC. Faktycznie pojawiło się kilka aktualizacji, ale grze nadal daleko do ideału. Co więcej w pewnym momencie patche przestały się pojawiać, a o dodatkach słuch zaginął. Już niedługo ma się to zapewne zmienić.

Na oficjalnym profilu gry Cyberpunk 2077 pojawił się wpis, który zaprasza na stream na platformie Twitch.tv. Odbędzie się on jutro, czyli 15 lutego 2022 roku o godzinie 16:00 czasu polskiego.

Czego możemy się spodziewać? CDPR nie zdradziło żadnych szczegółów, ale patrząc na dotychczasowe plotki i przecieki można założyć, że mowa będzie o aktualizacjach i DLC do Cyberpunk 2077. A dokładniej o wydaniach "next gen" dla konsol Sony PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S i różnic względem poprzedniej generacji.

Źródło zdjęć: CD Projekt RED

Źródło tekstu: oprac. własne