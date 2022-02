Valve jest gotowe do premiery z ponad 520 różnymi grami

Valve podchodzi bardzo poważnie do tematu premiery, która ma mieć miejsce jeszcze w tym miesiącu. Konsola Steam Deck na start zaoferuje obsługę przynajmniej 521 różnych tytułów. Wśród nich jest zarówno sporo znanych i cenionych gier, jak i nieco bardziej egzotycznych produkcji.

Jedną z najciekawszych premier w świecie nowych technologii w 2022 roku z pewnością będzie Valve Steam Deck. Po pierwsze nie często na rynku pojawiają się nowe, przenośne konsole. Po drugie Valve rzadko angażuje się w tworzenie nowego sprzętu, a większość z nich jest przeważnie udana - Valve Index, Steam Controller, Steam Link. Niechlubnym wyjątkiem są tylko dawno już porzucone komputery z serii Steam Machine.

Valve Steam Deck będzie pracować pod kontrolą SteamOS 3.0

Oficjalny debiut Valve Steam Deck ma mieć miejsce 25 lutego 2022 roku, a więc za niecałe dwa tygodnie. Im bliżej do premiery, tym więcej w sieci pojawia się plotek i przecieków. Pisaliśmy już o wnętrzu i zastosowanym układzie APU, o opublikowaniu plików do druku 3D, a teraz przyszła pora na listę dostępnych gier.

Amerykańska konsola ma korzystać z systemu operacyjnego SteamOS 3.0, czyli zmodyfikowanego Linuksa - dokładniej dystrybucji Arch. Mimo to Valve obiecuje obsługę gier dostępnych w bibliotece Steam, wydawanych normalnie na komputery stacjonarne z Windowsem. Jak? Wszystko za sprawą Protona. Bez kombinowania, bez specjalistycznej wiedzy - gracz klika i gra.

Oczywiście nie może być aż tak idealnie, inaczej dawno sporo osób porzuciłoby Windowsa na rzecz darmowego Linuksa. Kłopoty sprawia zarówno sam system operacyjny, jak i konsola - jej rozdzielczość oraz sposób sterowania triggerami, analogami, ekranem dotykowym oraz dwoma gładzikami. Z tego powodu Valve uruchomiło program "Deck Verified", który ma za zadanie sprawdzić kompatybilność gier.

Tytuły dzielone są na cztery kategorie - potwierdzona pełna współpraca; grywalne; niewspierane; nie wiadomo. Każda z odpowiednią ikoną widoczną z poziomu biblioteki Steam. Pierwsza grupa oznacza granie bez żadnego kombinowania, druga zaś może wymagać lekkich (prostych) ingerencji w opcje ze strony gracza.

Lista gier "Verified" oraz "Playable" rośnie z każdym dniem. Pierwsza liczy sobie aktualnie 310 pozycji, druga zaś 211. Daje to 521 gier, a do premiery konsoli jeszcze sporo czasu. Warto jednak podkreślić, że sporo z tych tytułów to produkcje stare lub całkowicie nieznane. Nie brakuje jednak też perełek - Factorio, RimWorld, Wiedźmin 3: Dziki Gon; Slime Rancher; Subanutica; Portal 2; Hades; Stardew Valley; Dead Cells.

Jak widać Valve podchodzi poważnie do premiery konsoli Steam Deck. Jak zwykle przypominamy, że urządzenie dostępne jest już w przedsprzedaży. Do wyboru są trzy różne wersje w cenie w cenie 1899, 2499 i 3099 złotych. Różnią się one wbudowaną pamięcią na gry (64 GB eMMC; 256 GB SSD NVMe lub 512 GB SSD NVMe). Dodatkowo najdroższy model wyposażony został w lepszy ekran z matrycą antyodblaskową.

