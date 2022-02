Valve Steam Deck bez tajemnic! Wiemy co skrywa wnętrze konsoli

Na chwilę przed premierą zeszło embargo dotyczące pierwszych wrażeń na temat przenośnej konsoli Valve Steam Deck. Zagraniczni dziennikarze, którzy otrzymali swoje egzemplarze zdecydowali się na rozebranie urządzenia, dzięki czemu możemy poznać wygląd wnętrza sklepowej wersji i rzucić okiem na wyjątkowe APU od AMD.

Valve Steam Deck to nadciągająca konsola od giganta na rynku cyfrowej rozrywki. Amerykanie mają na swoim koncie już udane serie gier takie jak Half Life, Counter Strike, Portal czy Left 4 Dead, ale również i sprzęty pokroju gogli VR Steam Index, kontrolera Steam Controller czy komputerów Steam Machine.

Valve Steam Deck zadebiutuje na rynku 25 lutego 2022

Steam Deck ma być przenośną konsolą o wymiarach 298 x 117 x 49 milimetrów i wadze 669 gramów. Otrzymamy tutaj dotykowy, 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli z możliwością podłączenia do ekranów 4K@120 Hz lub 8K@60 Hz. Sterowanie odbywać ma się z pomocą dwóch touchpadów i dedykowanych przycisków oraz gałek albo tradycyjnie, myszką i klawiaturą lub zewnętrznym kontrolerem.

W porównaniu do konkurencji od Nintendo czy stacjonarnych alternatyw od Sony i Microsoftu tutaj gracze będą mogli cieszyć się klasycznymi tytułami z PC. Nie będzie trzeba też kupować nowych gier, a będzie można wykorzystać dotychczasową bibliotekę Steam. Jak? Dzięki własnemu systemowi operacyjnemu. Steam OS 3.0 oparty jest na Linuksie (Arch), ale za sprawą Protona bez problemu można uruchamiać aplikacje z Windowsa.

Valve Steam Deck pozował do tej pory do wielu zdjęć, ale dopiero z zejściem NDA na pierwsze wrażenia w sieci pojawiły się dokładne zdjęcia wnętrza. Najciekawiej wygląda APU, czyli połączenie procesora z układem graficznym. Mowa o rozwiązaniu od AMD, które oparte jest na architekturze Zen2 i RDNA2. W efekcie użytkownik ma do dyspozycji 4 rdzenie i 8 wątków oraz 8 jednostek CU z taktowaniem od 1 do 1,6 GHz.

Co to oznacza dla graczy? Wspomniane APU jest zdecydowanie wydajniejsze niż układy AMD Cezanne i Barcelo stosowane u konkurencji jak Aya Neo czy ONEXPLAYER. Dzięki temu ma mniejsze zapotrzebowanie na moc - od 4 do 15 W, a więc niższe temperatury i dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Konsola Valve Steam Deck ma oficjalnie zadebiutować 25 lutego 2022 roku. W sprzedaży dostępne będą trzy modele w cenie 1899, 2499 i 3099 złotych. Różnią się one głównie dostępną przestrzenią na gry (64 GB pamięci eMMC; 256 GB SSD NVMe i 512 GB SSD NVMe). Najdroższy model wyposażono też w lepszy ekran z matrycą antyodblaskową. Urządzenie można już rezerwować w przedsprzedaży w sklepie Steam (KLIK!).

