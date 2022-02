Duża aktualizacja PlayStation 5 i PlayStation 4. Co się zmieni?

Dwie konsole Sony — PlayStation 4 oraz PlayStation 5 — wkrótce otrzymają dużą aktualizację interfejsu. Już teraz mogą ją testować użytkownicy wersji beta.

Sony poinformowało o udostępnieniu nowych wersji beta oprogramowania do PlayStation 4 oraz PlayStation 5. To wprowadzi dużo nowości zarówno do konsoli poprzedniej, jak i obecnej generacji. Co konkretnie się zmieni?

Aktualizacja PlayStation 5 i PlayStation 4

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy czatów głosowych. Nowe oprogramowanie pozwoli na tworzenie zamkniętych i otwartych grupy. Co ważne, do tych drugich dołączyć będą mogły tylko osoby, które również będą miały betę oprogramowania systemowego konsoli.

Nowością jest też możliwość zgłaszania użytkowników, którzy zachowują się nieodpowiednio na czacie głosowym. Dodatkowo posiadacze PS4 uzyskają możliwość regulowania głośności poszczególnych użytkowników tak, jak od jakiegoś czasu jest już na PS5.

Kolejna nowość to zmiany w sekcji Game Base, która pozwoli sprawdzić listę znajomych, wyszukiwać graczy oraz zarządzać zaproszeniami. Za pomocą menu wyślesz też wiadomości tekstowe, obrazkowe czy wideo.

Nowy interfejs PlayStation 5

Dużą zmianą dla użytkowników PlayStation 5 będą zmiany w interfejsie konsoli. Nowa wersja oprogramowania pozwoli między innymi na filtrowanie gier pod względem gatunku. Pojawi się też opcja wybierania tytułów, które mają się wyświetlać na stronie głównej (do 5 na każdym ekranie domowym), a także do 14 zwiększy się maksymalna liczba wyświetlanych produkcji.

Wreszcie PlayStation wprowadza nowe ustawienia dostępności, w tym obsługę polskiego języka w czytniku ekranu (Screen Reader). Pojawi się też możliwość włączenia dźwięku mono w słuchawkach.

Niestety, wersje testowe oprogramowania do PlayStation 4 i PlayStation 5 nie są dostępne w Polsce. Dlatego musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać aż wszystkie te nowości trafią do finalnej wersji systemu konsol.

