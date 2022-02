Marzysz o nowej konsoli? Wydrukuj ją sobie w domu!

Valve robi ukłon w kierunku posiadaczy drukarek 3D, projektantów oraz majsterkowiczów. Amerykanie udostępnili do pobrania pliki CAD dla ich nadciągającej konsoli Steam Deck. Tym samym każdy może wydrukować ją w domu i sprawdzić jak urządzenie leży w jego dłoniach.

Premiera najnowszej konsoli w postaci Valve Steam Deck zbliża się wielkimi krokami. Już od jakiegoś czasu wybrani zagraniczni dziennikarze mają ją w swoich rękach, a 25 lutego 2022 roku trafi do pierwszych konsumentów. Mowa o przenośnym rozwiązaniu, które może być również podpięte do telewizora. Nic więc dziwnego, że często jako konkurencję wymienia się obecne od dawna na rynku japońskie Nintendo Switch.

Valve Steam Deck będzie obsługiwał gry z normalnego komputera bez konieczności zakupu nowych tytułów

Valve Steam Deck będzie jednak nieco większą - 298 x 117 x 49 milimetrów - i zdecydowanie wydajniejszą konsolą. W jej środku znajdzie się specjalny układ AMD APU Aerith, który oparty został na architekturze AMD Zen2 i RDNA2. Mowa więc o 4 rdzeniach i 8 wątkach z zegarem 2,4 - 3,5 GHz, które dopełnia 16 GB pamięci RAM LPDDR5 5500 MHz. Całość pod kontrolą SteamOS 3.0, który odpali gry ze zwykłego komputera.

Jeśli nadal się zastanawiacie, czy to konsola dla Was pod względem rozmiaru i wagi. Albo po prostu już planujecie jej modyfikacje czy produkcje własnych akcesoriów to mamy dla Was dobrą wiadomość. Valve udostępniło do pobrania oficjalne pliki CAD. Pozwalają one na wydruk 3D konsoli we własnym zakresie, sprawdzenie jak leży w dłoni czy zaprojektowanie własnego etui, obudowy oraz innych dodatków.

Pliki dostępne są na licencji Creative Commons, a więc można je wykorzystywać i modyfikować bez pytania Valve o zgodę. Oczywiście bez różnicy jak dobrą macie drukarkę 3D będzie to tylko plastikowy model - nie można na nim grać bez planowanego 7" dotykowego ekranu i reszty podzespołów.

Prawdziwy Valve Steam Deck dostępny jest od dawna w przedsprzedaży w sklepie Steam. Do wyboru dostępne są trzy modele w cenie 1899, 2499 i 3099 złotych. Różnią się one typem i pojemnością wbudowanej pamięci na gry (64 GB eMMC; 256 GB SSD NVMe i 512 GB SSD NVMe). Dodatkowo najdroższy model wyposażono też w lepszy ekran z matrycą antyodblaskową. Premiera planowana jest na 25 lutego 2022 roku.

Źródło zdjęć: Valve, własne

Źródło tekstu: oprac. własne