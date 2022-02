GTA VI oficjalnie! Kiedy możemy spodziewać się premiery?

Rockstar Games oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad Grand Theft Auto VI, czyli szóstej odsłonie serii GTA. Co więcej zdradzono szczegóły dotyczące GTA V w wydaniu next-genowym na konsole Sony PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series X i S.

Grand Theft Auto, w skrócie GTA, to seria gier od Rockstar Games której nie da się nie znać. Pierwsza część debiutowała na rynku w 1997 roku, zaś ostania - czyli GTA V - w 2013 roku w przypadku konsol oraz w 2015 roku na komputerach stacjonarnych

Od tamtego momentu cieszy się nieprzerwaną popularnością, a potwierdza to ponad 155 milionów sprzedanych egzemplarzy i ogrom graczy obecnych w trybie sieciowym.

Rockstar Games oficjalnie poinformowało o GTA VI

Lata jednak mijają, a fani serii pragną czegoś nowego. Studio jednak milczało, a w sieci pojawiały się tylko fałszywe plotki. Jedyne co Rockstar Games w ostatnim czasie nam zaserwowało to niezbyt udane Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition w 2021 roku.

Miało być to odświeżenie GTA III, GTA: Vice City oraz GTA: San Andreas, a wyszedł bardziej żart pełen błędów. Co więcej wiele osób udowadniało, że "Trylogia" wygląda gorzej niż poszczególne części z fanowskimi modyfikacjami.

Jednak chwilę temu na oficjalnej stronie Amerykanów pojawił się ciekawy wpis. Skupia się on głównie na GTA V oraz GTA Online, zdradzając że już 15 marca 2022 roku wersje next-genowa z obsługą ray tracingu - techniką śledzenia promieni poprawiającą grafikę - trafi na Sony PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series X i S.

Na koniec Rockstar Games zdradziło jednak to, na co wszyscy czekają - studio pracuje nad kolejną odsłoną serii, czyli GTA VI. Prawdopodobnie chodzi o zatarcie złego wrażenia jakie zrobiło Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Kiedy możemy spodziewać się premiery? Trudno powiedzieć. Amerykanie nie podali żadnych szczegółowych informacji oprócz tego, że chcą pokonać granice ustanowione przez poprzednią część.

Produkcja gry z tak dużym światem trwa przeważnie jednak kilka lat. Pytanie kiedy Rockstar Games zaczęło pracę nad Grand Theft Auto VI? W końcu mogą trwać już od dłuższego czasu.

Źródło zdjęć: Rockstar Games

Źródło tekstu: Rockstar Games, oprac. własne