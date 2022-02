PlayStation Plus: subskrypcja tańsza o połowę. Co nowego w lutym?

Firma Sony ogłosiła promocyjną ofertę na 3 miesiące PlayStation Plus – 50% w dół. Okazja będzie dostępna tylko dla nieaktywnych użytkowników i potrwa do 13 lutego.

PlayStation Plus to stała subskrypcja z cykliczną opłatą. Jeden z wariantów to kwota 100 zł pobierana automatycznie co trzy miesiące. Tym razem Sony proponuje tańszą opcję - 50% w dół, czyli za trzy miesiące gracze zapłacą tylko 50 zł. Subskrypcja będzie po tym czasie kontynuowana w pełnej cenie aktualnej w danym momencie w PlayStation Store aż do momentu anulowania.

Zakupu można dokonać tylko za pośrednictwem PlayStation Store. Trzeba jednak pamiętać, że jest to oferta dla nieaktywnych użytkowników, czyli gracze, którzy aktualnie korzystają z PlayStation Plus, nie załapią się na tę okazję.

Regulamin: https://www.playstation.com/pl-pl/legal/350febe/

W subskrypcji PlayStation Plus gracz otrzymuje minimum dwie darmowe gry co miesiąc, możliwość grania online, zniżki w PlayStation Store, pierwszeństwo dostępu do wybranych tytułów, 100 GB miejsca na zapisy stanów gier w chmurze oraz specjalne oferty PlayStation Plus Rewards. Usługa PlayStation Plus jest dostępna w opcji za 1 miesiąc (37 zł), 3 miesiące (100 zł, w promocji 50 zł) i 12 miesięcy (240 zł) w PlayStation.

PlayStation Plus: co w lutym?

Lutowa oferta darmowych tytułów w PlayStation Plus to trzy tytuły, w tym jeden tylko dla PS5

EA Sports UFC 4

Ta gra o walkach mieszanych sztuk walki (MMA). Użytkownicy mogą przejść drogę od nieznanego amatora do supergwiazdy UFC w nowym trybie kariery lub zmierzyć się z całym światem w nowych bitwach Blitz Battles albo Mistrzostwach Świata Online. Twórcy gry obiecują płynne kombinacje ciosów oraz elastyczną i autentyczną rozgrywkę w stójce. Przebudowana mechanika obaleń i parteru zapewni większą kontrolę w kluczowych zmaganiach w oktagonie.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

To pierwsza przygoda w Wonderlands inspirowana grą Borderlands. Gracze staną oko w oko ze szkieletami, smokami i gigantycznymi golemami w kampanii pełnej fantazji, zabawy oraz magicznych łupów. Użytkownicy mogą kierować jednym z sześciu unikatowych Łowców Skarbców, z których każdy posiada charakterystyczne dla siebie umiejętności. Gracze będą mogli cieszyć się rozgrywką w pojedynkę lub w trybie kooperacji.

Planet Coaster: Console Edition (tylko PlayStation 5)

Gra oferuje możliwość budowy parków kolejki górskiej i zarządzania nimi. Gracze wcielą swoje pomysły w życie. Mogą skorzystać z gotowych schematów, aby szybko wznieść ponad 700 obiektów. Samo prowadzenie parku jest równie proste. Goście reagują w czasie rzeczywistym, gdy gracz ustala ceny, zmienia scenerie i instaluje nowe atrakcje. Szukając inspiracji, można skorzystać z Frontier Workshop i wykorzystać najlepsze światowe projekty.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Sony

Źródło tekstu: Sony