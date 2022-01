Jak po PlayStation 5, to do Polski. Europa zazdrości nam cen

Nie ukrywajmy, ceny PlayStation 5 do najniższych nie należą, ale akurat w Polsce dramatu nie ma. Tak przynajmniej sądzi reszta Europy.

Kiedy PlayStation 5 w listopadzie 2020 roku trafiło na sklepowe półki, bardziej pożądana wersja z napędem miała kosztować 2299 zł albo 499 euro. Jak wyszło w praktyce, każdy doskonale wie. Nieliczne dostawy rozeszły się na pniu, a sprzedawcy, mając świadomość deficytu, szybko wywindowali ceny do wartości grubo przekraczających MSRP.

W końcu, po ponad roku od debiutu, przynajmniej w Europie Kontynentalnej najnowszą konsolę Sony daje się kupić w miarę bezboleśnie, choć wciąż nie w cenie sugerowanej przez Sony. Pewną ciekawostką może być jednak fakt, że wielu mieszkańców Starego Kontynentu, myśląc o zakupie urządzenia, jako kierunek obiera Polskę. O ile bowiem producent zrównał ceny w oparciu o kursy walut, o tyle nie robią tego sprzedawcy.

Chcąc kupić płytowe PS5 w Polsce, należy przygotował obecnie około 3000 zł, czyli 650 euro z delikatnym okładem. To wprawdzie 30 proc. więcej niż wynikałoby z MSRP, ale w tej cenie często można liczyć jeszcze na dodatkową grę lub roczny abonament PS Plus, więc dramatu niewątpliwie nie ma. Co jednak najistotniejsze, marże w pozostałej części Europy są znacznie wyższe.

Idąc na północ, w Estonii czy Finlandii cena podobnych zestawów sięga 850 euro. Jeszcze mniej atrakcyjnie wypada szeroko pojmowany Zachód, a więc Niemcy, Francja czy kraje byłego Beneluksu, gdzie bez 9 stów ciężko choćby o gołą konsolę. Efekt? Polska stała się dla Europy zagłębiem tanich PS5-tek.

Na forum reddit cyklicznie pojawiają się zapytania o to, w jaki sposób, mieszkając zagranicą, można zamówić sprzęt w RTV Euro AGD, Media Expert, Neonet czy innych działających w Polsce sieciach z elektroniką. Oczywiście odrębny wątek stanowi siła nabywcza pieniądza w poszczególnych krajach, ale fakt jest taki, że nie bacząc na ekonomię, gracze z innych państw Europy Polakom dostępności i cen PS5 zazdroszczą i dają temu wyraźne świadectwo.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock (Jack Skeens)

Źródło tekstu: reddit, oprac. własne