Kultowa gra ma się stać serialem. Sony rozmawia z Amazonem

Sony i Amazon Prime Video prowadzą rozmowy na temat stworzenia serialu na bazie jednej z kultowych gier PlayStation. Mowa o uwielbianym przez graczy God of War.

Z roku na rok rośnie popularność filmów i seriali na podstawie gier. Te zazwyczaj nie są zbyt udane, czego dowodem jest wydane niedawno Uncharted. Film z Tomem Hollandem zebrał bardzo słabe recenzje. Pomimo tego Sony nie zamierza się zniechęcać i już dyskutuje z Amazonem nad kolejną ekranizacją.

God of War jako serial?

Sony ma już prowadzić rozmowy z Amazon Prime Video na temat stworzenia serialu z Kratosem w roli głównej. Za serial God of War mieliby odpowiadać Mark Fergus i Hawk Otsby, którzy mają na swoim koncie The Expanse oraz Rafe Judkins, producent wykonawczy The Wheel of Time (Koło Czasu). W produkcje mają być zaangażowane także Sony Pictures Television oraz PlayStation Productions.

Szczegóły na temat ewentualnego serialu God of War nie są znane, ale liczba potencjalnych sezonów mogłaby być bardzo długa. W pierwszej kolejności twórcy musieliby zająć się historią Kratosa w jego greckich czasach, gdy walczył z bogami Olimpu. Dopiero później mogliby się zająć nordycką częścią historii, którą poznaliśmy w ostatniej odsłonie i która będzie kontynuowana w God of War: Ragnarok.

Sony m ogromne plany względem filmowych i serialowych adaptacji swoich gier z PlayStation. Wspominałem już o Uncharted. Poza tym w planach są filmy Twisted Metal oraz Ghost of Tsushima. HBO pracuje też nad serialem The Last of Us. Jeśli dołożymy do tego God of War, to lista robi się naprawdę długa.

