PlayStation wprowadza nowość. Zobaczysz ją w kinie

Sony pokusiło się o pewną nowość, którą w dłuższej perspektywie powinien zobaczyć każdy miłośnik PlayStation. O co chodzi?

Sony, a konkretnie PlayStation Productions, wprowadza pewną nowość. Nie wpłynie ona w żaden sposób na granie czy sposób korzystania z konsoli. Co więcej, nie zobaczysz jej w trakcie użytkowania PS4 lub PS5. Aby ją dostrzec, konieczne może być pójście do kina.

PlayStation Productions — nowa animacja

PlayStation Productions to oddział Sony, który zajmuje się wszelkiego rodzaju filmami, serialami i innymi dziełami kultury, które oparte są na gamingowych markach PlayStation. Studio zostało założone w 2019 roku. Jego pierwszym tworem będzie film Uncharted, który za chwilę wchodzi do kin.

Wiemy też, że PlayStation Productions pracuje, wspólnie z HBO, nad serialem The Last of Us. W planach są prawdopodobnie także film Ghost of Tsushima oraz serial na bazie Twisted Metal. Wspominaną nowość prawdopodobnie zobaczymy przed każdym z tych dzieł. Mowa o animacji, która będzie pojawiać się przed filmami i serialami. Sami zobaczcie:

Na tym krótkim wideo można dostrzec wszystkie najważniejsze postacie z gier należących do PlayStation. To między innymi: Kratos i Atreus z serii God of War, Aloy z Horizon, Ratchet & Clank, Nathan Drake z Uncharted Jin Sakai z Ghost of Tsushima, Sackboy, Astro Boy oraz Ellie i Joel z The Last of Us.

Jak podoba Wam się ta animacja?

