Serial The Last of Us zadowoli fanów - zapewnia główny aktor

Pedro Pascal, który w serialu The Last of Us wcieli się w Joela, zapewnia, że dzieło HBO nie zawiedzie oczekiwań fanów.

Od dawna wiemy, że HBO pracuje nad serialem The Last of Us. W głównych rolach zobaczymy Pedro Pascala, jako Joela oraz Bellę Ramsey jako Ellie. Fani produkcji Naughty Dog są pełni obaw. Nic dziwnego, bo Hollywood i serwisy streamingowe nie mają najlepszej historii jeśli chodzi o ekranizację gier. Trochę spokoju stara się wprowadzić jeden z głównych aktorów.

Serial The Last of Us nie zawiedzie?

Pedro Pascal, którego możecie znać z ról w The Mandalorian, Narcos oraz Grze o Tron, w najnowszym wywiadzie został zapytany o serial The Last of Us. Okazuje się, że zdjęcia już ruszyły. Aktor jest też pewny, że fani nie będą zawiedzeni.

Zdjęcia już się rozpoczęły. Jest to świetna zabawa i coś zupełnie nowego dla mnie, a przy okazji świetna okazja, aby pokazać fanom moją inną stronę. Myślę, że adaptacja jest więcej niż zdolna do konkurowania z grą. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że nie zawiedziemy fanów i nowych widzów.

- powiedział Pedro Pascal w rozmowie z Neelix Magazine.

Nie sądzę, aby słowa głównego aktora uspokoiły fanów. Wielokrotnie słyszeliśmy już o poszanowaniu materiału źródłowego tak w przypadku ekranizacji gier, jak i książek. Co z tego wychodziło, wiemy doskonale. Wierzę jednak, że akurat HBO jest jedną z tych firm, która potrafi robić świetne seriale, a Pedro Pascal jest aktorem, który jak mało kto pasuje do roli Joela.

Data premiery serialu The Last of Us nie jest jeszcze znana.

