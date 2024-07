OPPO Reno12 Pro – test smartfona z potencjałem

OPPO Reno12 Pro to nowy smartfon celujący w mocno oblegany segment średni. Sprawdzamy, czy telefon ma szansę podbić serca użytkowników i czy pomogą mu w tym funkcje na bazie sztucznej inteligencji.

OPPO to kolejny producent w smartfonów, który klucza do sukcesu upatruje się w technologii sztucznej inteligencji. W każdym razie wokół tego typu rozwiązań kręci się większość komunikacji marketingowej modelu OPPO Reno12 Pro, czyli nowego średniaka, który w sklepach znajdziemy za 2199 zł.

czerwiec 2024 180 g, 7.4 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, microSD - 50 Mpix + 8 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix 6.7" - AMOLED (1080 x 2412 px, 394 ppi) MediaTek Dimensity 7300-Energy, 2,50 GHz Android v.14.0 5000 mAh, Super Vooc, USB-C

Wygląd i wykonanie

OPPO Reno12 Pro to telefon prosty, ale elegancki. Jego design jest co prawda nieco wtórny – szczególnie na tle starszych urządzeń producenta – ale za to estetyczny i powinien przypaść do gustu każdemu, kto ceni sobie minimalizm.



Z przodu nie znajdziemy nic poza wyświetlaczem i umieszczonym pośrodku górnej belki aparatem. Podoba mi się, w jaki sposób producent wykorzystał zakrzywioną taflę szkła, by optycznie zmniejszyć ramki – telefon wydaje się dzięki temu dużo smuklejszy. Pod ekranem znajdziemy optyczny skaner linii papilarnych.



Z tyłu obyło się bez fajerwerków. Ot, mamy lekko zaokrągloną taflę plastiku i umieszczoną w rogu obudowy pokaźną wyspę potrójnego aparatu. Ta ostatnia wystaje z plecków na tyle nieznacznie, że nie powinno to stanowić problemu w codziennym używaniu. W otrzymanej przez nas wersji czarnej połączono dwa rodzaje wykończenia: większość obudowy jest matowa, natomiast dolny fragment wykończono na wysoki połysk. Ten ostatni kawałek bardzo łatwo zbiera odciski palców.

Ramka telefonu także jest plastikowa, natomiast z wyglądu i w dotyku całkiem skutecznie imituje metal. Przyciski zasilania i sterowania głośnością umieszczono po prawej stronie, a z ciekawszych elementów warto wspomnieć o porcie podczerwieni umieszczonym u góry urządzenia.

Obudowa OPPO Reno12 Pro to połączenie plastiku oraz szkła Gorilla Glass Victus 2. Niestety to ostatnie znajdziemy tylko na wyświetlaczu. Generalnie do wykonania urządzenia nie mam większych zastrzeżeń, a spasowanie elementów stoi na wysokim poziomie. W tej cenie w miejsce tworzyw można by już jednak oczekiwać materiałów wyższej klasy, np. aluminium i szkła hartowanego.



Komfort obsługi wypada bardzo dobrze. Telefon jest stosunkowo lekki, pewnie leży w dłoni i spokojnie daje się obsługiwać jedną ręką – przynajmniej na tyle, na ile pozwala wyświetlacz o przekątnej 6,7”.

Wyświetlacz

Ekran OPPO Reno12 Pro to jednostka AMOLED o przekątnej 6,7”, rozdzielczości 1080x2412 i częstotliwości odświeżania rzędu 120 Hz. Zagęszczenie pikseli wynosi ok. 394 PPI, co jest wartością w zupełności wystarczającą.

Jasność

maksymalna Temperatura

bieli Kontrast Pokrycie

gamutów Błąd ΔE Auto: 438 cd/m²

Ręcznie: 595 cd/m² Żywy: 7545K n/d Żywy:

sRGB: 99,7%

Adobe RGB: 86,6%

DCI-P3: 96,4% Naturalny:

sRGB: 96,4%

Adobe RGB: 68,4%

DCI-P3: 70,9% Żywy:

Średni: 2,61

Maksymalny: 9,57 Naturalny:

Średni: 1,34

Maksymalny: 4,86 Naturalny: 6471K

Profil domyślny: Żywy

Tutejszy wyświetlacz świetnie prezentuje się na żywo i charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami, w tym m.in. niemal 100% pokrycia najważniejszych gamutów (sRGB, Adobe RGB i DCI-P3). Dużym plusem jest funkcja automatycznego dostosowania balansu bieli do panujących warunków oświetlenia.

Interfejs i funkcjonalność

Bohater testu pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką ColorOS 14.1. Producent obiecuje, że telefon otrzyma co najmniej trzy duże aktualizacje systemu.



Sam interfejs mocno odbiega od czystego Androida i pod niektórymi względami może dziś wyglądać ździebko archaicznie, jednak nadrabia to przejrzystością i szeroko pojętą funkcjonalnością. Z systemu korzysta się komfortowo, a rozmieszczenie najważniejszych funkcji jest intuicyjne.



Producent wyposażył telefon w wiele autorskich rozwiązań. Znajdziemy tu m.in. bardzo udaną implementację wysuwanego panelu bocznego, który wyświetla nie tylko skróty do wybranych aplikacji, ale także praktyczne funkcje kontekstowe. Sporo miejsca poświęcono także rozwiązaniom na bazie sztucznej inteligencji. Te w żadnym wypadku nie są rewolucyjne, ale podoba mi się sposób w jaki je zaimplementowano. Nie zrobiono tego inwazyjnie, wpychając je użytkownikom na siłę (czyli tak jak wygląda to u konkurencji), a zamiast tego stanowią raczej rozwinięcie podstawowej funkcjonalności urządzenia.



Fabrycznie na pokładzie telefonu znajdziemy bardzo dużą liczbę aplikacji firm trzecich. Na całe szczęście większość z nich można bez problemu odinstalować.



OPPO Reno12 Pro obsługuje łączność 5G oraz posiada miejsce na dwie karty nanoSIM (jedno z nich wymienne na slot microSD). Nie ma tu natomiast wsparcia dla technologii eSIM, co w tym segmencie wydaje się lekkim nieporozumieniem. Mamy natomiast do dyspozycji Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC. Ciekawostką jest także funkcja BeaconLink, pozwalająca na rozmowę z innymi posiadaczami telefonów OPPO w pobliżu z pominięciem łączności komórkowej. Niestety do swojego działania wymaga ona zalogowania na konto w ekosystemie producenta.

Przy okazji warto pochwalić obecność dwóch funkcji, które bynajmniej nie są w tej cenie standardem: gniazda na kartę microSD oraz portu podczerwieni. Ten ostatni możemy wykorzystać do sterowania innymi urządzeniami dzięki wbudowanej aplikacji pilota.

Podzespoły i wydajność

W środku OPPO Reno12 Pro 5G znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 7300-Energy wykonany w litografii 4 nm. Do tego dochodzi układ graficzny Mali-G615 MC2, 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej w technologii UFS 3.1.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Google Pixel 8 752457 1667 3985 718 Google Pixel 8a 934740 1627 3349 703 Huawei Pura 70 Pro 959352 1427 4322 126,6 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 iPhone 15 1456386 2547 6396 - Motorola Edge 40 745703 1113 3608 202,4 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Moto G84 5G 450220 906 2031 73,1 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 OnePlus Nord 3 1041870 1570 4301 990,8 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - 889 2036 59,4 OPPO Reno10 Pro 5G 628872 1013 2794 410 OPPO Reno12 Pro 5G 636220 497 2009 381 Realme GT 6 1539284 1954 5039 187 Samsung Galaxy A34 5G 566496 - 2165 125 Samsung Galaxy A35 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 107 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Sony Xperia 10 V 345193 905 2094 44 Xiaomi Poco F5 Pro 1295589 - 4007 1732 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 1430773 1395 4202 1917 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427



Nie ma co się oszukiwać – bohater testu nie jest telefonem szczególnie szybkim i w testach benchmarkowych nie wypada dużo lepiej chociażby od zeszłorocznego OPPO Reno10 Pro. Wydajność jest jednak wystarczająca, by zagwarantować płynną i responsywną pracę. Ba, komfortowo możemy nawet pograć w większość popularnych tytułów.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Google Pixel 8 2484 67,30% 2565 4566 41,3 Google Pixel 8a 2455 74,10% 2566 4585 45 Huawei Pura 70 Pro 1570 40,90% 1954 3321 52,3 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 iPhone 15 2932 78,50% 2511 5435 43,7 Motorola Edge 40 1267 99,10% 1277 2958 47,5 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Moto G84 5G 358 99,20% 521 1145 37 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 OnePlus Nord 3 2393 56,20% 2737 4666 45,6 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 1217 99,60% 507,8 1172 42,2 OPPO Reno10 Pro 5G 690 99,60% 891,4 1926 46,5 OPPO Reno12 Pro 5G 856 99,30% 955,1 1937 40,4 Realme GT 6 3095 52,30% 3440 6090 45 Samsung Galaxy A34 5G 641 99,50% 662 1568 42 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Sony Xperia 10 V 361 98,90% 523,9 1150 35,4 Xiaomi Poco F5 Pro 2150 66,30% 3299 6022 44 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 2948 67,90% 3513 6421 43 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5



Wszystko to przy zachowaniu sensownej kultury pracy. Podczas testów nie odnotowaliśmy spowolnień i zbijania throttlingu termicznego, a temperatura obudowy dobiła maksymalnie do 40,4 °C (co ważne, pomiar wykonano przy temperaturze otoczenia przekraczającej 30 °C).

Aparat

OPPO Reno12 Pro został wyposażony w potrójny aparat. Główna jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix, przysłonę f/1.8 oraz ogniskową odpowiadającą ok. 26 mm dla pełnej klatki. Do tego dostajemy optyczną stabilizację obrazu (OIS) i stosunkowo niewielką jak na ten segment matrycę f/1,95”.



Dwa pozostałe „oczka” to tele z dwukrotnym optycznym przybliżeniem o rozdzielczości 50 Mpix i f/2.0 oraz moduł ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix. Ten ostatni charakteryzuje się kątem widzenia rzędu 112° przysłoną f/2.2.

Z jakości uzyskanych zdjęć jestem średnio zadowolony. W ciągu dnia telefon pozwala złapać atrakcyjnie wyglądające fotografie z żywymi, mocno nasyconymi kolorami. Mogą się one podobać, ale już tu widać pewne skazy. Przykładowo, zdjęcia z głównego modułu cierpią na wyraźny spadek ostrości w pobliżu krawędzi kadru, co nie zawsze udaje się zatuszować wyostrzaniem.

Zdjęcia przykładowe - aparat główny

Po zmroku telefon chętnie sięga po tryb nocny oraz wydłużoną ekspozycję w celu uzyskania lepszej jakości zdjęć. Jeśli mamy dobry dostęp do sztucznego światła, daje to zadowalające rezultaty. W przypadku ciemniejszych kadrów trzeba się jednak liczyć z obecnością szumu, a ściślej rzecz biorąc, artefaktami generowanymi przez filtr odszumiający.

Z całego zestawu aparatów najbardziej podobały mi się rezultaty uzyskane z pomocą modułu tele. Ten pozwalał uzyskać szczegółowe zdjęcia o znacznie przyjemniejszej, bardziej naturalnej kolorystyce niż te z aparatu głównego. Powinien także świetnie sprawdzić się przy portretach. Niestety trzeba mocno pilnować, czy po kliknięciu przybliżenia telefon na pewno przełącza się na drugie „oczko”. Z moich obserwacji w wielu sytuacjach oprogramowanie faworyzuje zoom cyfrowy z podstawowego aparatu, co skutkuje fotkami o znacznie gorszej jakości.

Zdjęcia przykładowe - aparat tele

Aparat ultraszerokokątny rozczarowuje z kolei najbardziej z całej trójki. Wykonane z jego pomocą zdjęcia są ziarniste, a w oczy kłuje użycie bardzo agresywnego filtra wyostrzającego. Na plus warto odnotować, że przynajmniej po zmroku w warunkach miejskich spadek jakości nie jest znaczny, choć mając na uwadze kiepski poziom wyjściowy, nie nazwałbym tego dużym sukcesem.

Zdjęcia przykładowe - aparat ultraszerokokątny

Poza opisaną trójką z przodu znajdziemy dedykowany aparat do selfie. Ten okazuje się pozytywnym zaskoczeniem, charakteryzując się wysoką rozdzielczością rzędu 50 Mpix oraz obecnością autofokusu na bazie detekcji fazy.

Jakość zdjęć uzyskanych z pomocą przedniego aparatu jest bardzo dobra. Tutejsze selfie charakteryzują się świetnym odwzorowaniem detali oraz naturalnymi kolorami. Powiedziałbym, że mamy tu do czynienia z drugim najlepszym aparatem na pokładzie OPPO Reno12 Pro – tuż obok modułu tele.

Zdjęcia przykładowe - aparat przedni

OPPO Reno12 Pro pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s., jednak wyłącznie za pomocą aparatu głównego i… kamerki do selfie. Pozostałe dwa oczka ograniczone są do rozdzielczości Full HD i 60 kl./s.

Jakość samych nagrań wypada nieźle. Są szczegółowe i charakteryzują się naturalną kolorystyką. Jako jedyne poważne zastrzeżenie w przypadku nagrań z głównej kamerki wskazałbym stabilizację obrazu, która przy maksymalnej rozdzielczości działa skokowo i potrafi mocno szarpać kadrem. Niestety efekt ten potęguje się po zmroku, co w połączeniu ze znaczną degradacją obrazu zniechęca do nagrań w kiepskim oświetleniu.

Bateria

Bohater testu wyposażony został w akumulator o pojemności 5000 mAh. Wyniki naszego testu oraz obserwacje podczas codziennego używania sugerują, że telefon nie powinien mieć problemu z wytrzymaniem dwóch dni z dala od ładowarki, przynajmniej w rękach większości użytkowników.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Google Pixel 8 4575 6,2 1080 x 2400 120 894 Google Pixel 8a 4492 6,1 1080 x 2400 120 747 Google Pixel 8 Pro 5050 6,7 1008 x 2244 120 897 Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Huawei Pura 70 Ultra 5200 6,8" 1260 x 2844 120 799 Infinix Note 40 5000 6,78" 1080 x 2436 120 674 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 OPPO Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Realme GT 6 5500 6,78" 1264 x 2780 120 1004 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Sony Xperia 1 VI 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1090 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi POCO X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542



Na plus warto odnotować obecność szybkiego ładowania o mocy 80 W. Niestety osiągnięcie pełnej mocy wymaga ładowarki kompatybilnej z technologią SuperVOOC 2.0, której… nie znajdziemy w zestawie. Na całe szczęście OPPO Reno12 Pro jest też kompatybilny ze znacznie bardziej popularnym standardem USB-PD. W tym przypadku do dyspozycji nadal mamy zupełnie rozsądne 55 W.

Podsumowanie

OPPO Reno12 Pro to solidny smartfon z olbrzymim potencjałem, który jednak wydaje się nie do końca wykorzystany przez producenta. Smukła sylwetka, wyświetlacz o dobrych parametrach oraz świetny przedni aparat z pewnością zachęcają do zakupu, ale wszystkie argumenty „za” podkopuje stosunkowo wysoka cena urządzenia. Cena, w której znajdziemy telefony szybsze, lepiej wyposażone, lepiej wykonane oraz o lepszych możliwościach fotograficznych.



Bohaterowi testu brakuje „killer feature’a”, który pozwoliłby przymknąć oko na potknięcia oraz uzasadniłby cenę sugerowaną na poziomie 2199 zł. Producent bardzo by chciał, by były nimi funkcje AI, jednak nie jestem przekonany, czy sztuka ta się do końca udała (choć tutejsza „subtelna” implementacja sztucznej inteligencji generalnie bardzo mi się podoba). Na całe szczęście i bez tego OPPO Reno12 Pro to porządny smartfon, z którego pewnie będziecie zadowoleni. Ot, po prostu z zakupem radziłbym poczekać na jakąś konkretną promocję.

Ocena końcowa: 7/10

Plusy:

Smukła obudowa

Bardzo dobry wyświetlacz

Świetny przedni aparat z autofokusem

Długi czas pracy na jednym ładowaniu

Obsługa szybkiego ładowania

Wbudowany port podczerwieni

Funkcjonalny interfejs z subtelnie zaimplementowanymi rozwiązaniami na bazie AI

Minusy:

Wysoka cena

Zastosowane materiały nie przystają do segmentu cenowego

Brak ładowarki w zestawie

Przeciętna jakość zdjęć z aparatu głównego i ultraszerokokątnego

Brak obsługi eSIM

Smartfona do testów udostępniła firma OPPO

Źródło zdjęć: własne