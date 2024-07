Unia kończy samowolkę. Nowe prawo od 2 sierpnia

Komisja Europejska opublikowała właśnie w swoim dzienniku urzędowym nowe rozporządzenie. Przepisy te dotyczą sztucznej inteligencji i są znane także jako AI Act. Ten ważny dokument wpłynie na wiele obszarów naszego życia.

Choć publikacja w dzienniku urzędowym KE to dopiero początek całego procesu (przepisy te mają też zostać wprowadzone na poziomie krajowym, nad czym pracuje obecnie Ministerstwo Cyfryzacji), to jednak jest konkretnym kierunkiem, które Wspólnota obrała pod kątem rozwijającej się w ostatnich latach w dużym tempie sztucznej inteligencji. AI stała się bowiem już nie tylko tematem akademickich rozpraw czy rozwiązania dostępnego nieliczny, co powszechnym narzędziem pracy, rozrywki i bankowości.

Na zmiany w tym ostatnim sektorze wskazuje portal cashless.pl. Według przeprowadzonej tam ankiety 12 z 13 przepytanych banków korzysta z rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. A kolejne narzędzia tego typu mają być wdrażane w ciągu najbliższego czasu. Nowe przepisy dotkną i wymuszą dostosowanie także i w tych sektorach. Co się zmieni?

Głównym celem unijnego ustawodawcy jest wprowadzenie standardów bezpieczeństwa i etyki, które pozwolą trochę ujarzmić samowolny rozrost tej branży. Przełoży się to na przepisy związane z transparentnością algorytmów, oznaczania treści generowanych przez AI i zasady zarządzania cyklem życia systemów sztucznej inteligencji. Systemy sztucznej inteligencji, by mogły funkcjonować na europejskim rynku, będą musiały spełniać konkretne normy i standardy. Regulacje obejmują nie tylko bankowość, ale też opieki zdrowii, transportu czy edukacji.

Rozporządzenie wchodzi w życie 2 sierpnia, ale w przypadku części przepisów zastosowano vacatio legis. Pierwsze regulacje zaczną obowiązywać 2 lutego 2025 r. Rozporządzenie co do zasady wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, natomiast polski resort cyfryzacji pracuje obecnie nad projektem ustawy, która wprowadzi regulacje z AI Act na polski grunt. Dokument jest dostępny w sieci w naszym języku pod tym adresem.

