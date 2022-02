Nowy trailer Doctor Strange zapowiada kultową postać w MCU

W nocy polskiego czasu Disney opublikował nowy trailer filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. W nim słychać pewną kultową postać, którą oglądaliśmy już w filmach z superbohaterami, ale nie z tzw. MCU.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness lub po polsku Doktor Strange w multiwersum obłędu zadebiutuje w kinach 6 maja 2022 roku. Będzie to kolejny film należący do filmowego uniwersum Marvela, określanego mianem MCU (Marvel Cinematic Universe).

Wiemy, że w filmie pojawi się kilka nowych postaci. Samo multiwersum daje też twórcom ogromne pole do popisu w kwestii wykorzystania herosów z innych filmów. Najnowszy trailer sugeruje, że z tej możliwości skorzystali. Na krótkim wideo wyraźnie słychać głos aktora, który wcielał się w kultową i niezwykle ważną postać.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness — trailer

Już sam tytuł mówi nam, że druga odsłona przygód Doktora Strange'a wykorzysta motyw multiwersum. To oznacza, że w filmie może pojawić się wielu bohaterów i nie chodzi tylko o tych, których już poznaliśmy w ramach MCU. Głos jednego z nich słychać w 1:18 poniższego trailera.

Tak, słuch Was nie myli. To nie kto inny tylko sam Patrick Stewart znany z roli nie tylko Jean-Luca Picarda, ale w kontekście marvelowskich bohaterów przede wszystkim z roli Profesora X, czy też Profesora Xaviera, czyli przywódcy X-Menów.

Po tym, jak Disney w 2019 roku wykupił Fox i tym samym odzyskał prawa do mutantów, trwały spekulacje, kiedy Wolverine i spółka pojawią się w filmach MCU. Być może pierwsza postać zawita właśnie w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nie można jednak wykluczyć, że Stewart wciela się w kogoś innego, chociaż trudno uwierzyć, że Marvel zmarnowałbym taki potencjał.

Źródło zdjęć: Disney/Marvel