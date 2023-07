Fate/Grand Order świętuje rocznicę i rozdaje tonę prezentów

Szóste urodziny obchodzi anglojęzyczna wersja Fate/Grand Order. To doskonały moment, by dołączyć do tej anime gry czerpiącej z mitów czy historii. Dostaniemy za darmo tonę ciekawych rzeczy.

Fate/Grand Order to swoisty fenomen na rynku gier mobilnych. To FGO było motorem rozwoju gier gacha. Bez sukcesu FGO nigdy nie powstałyby gry takie jak Genshin Impact. Fate/Grand Order przez całe lata dominował na rynku takich gier, z tronu zrzucił go dopiero Genshin. FGO dalej jednak należy do twardej wielkiej czwórki FGO, Genshin, Nikke i Honkai Star Rail) i ma stabilne wysokie przychody. To wszystko mimo innego typu rozgrywki. To strategiczna turowa gra karciana.

Najlepszy moment by zagrać w Fate/Grand Order

Siłą FGO jest największy z anime gier gacha nacisk na fabułę. Chcecie zacząć? Doskonale się składa, jest teraz na to najlepszy moment. Anglojęzyczna wersja FGO obchodzi szóste urodziny i twórcy rozdają tonę prezentów.

Co możemy dostać? Przede wszystkim aż 126 kryształków zwanych Saint Quartz. Pozwoli to na ponad 40 losowań. Do tego codziennie przez kilka dni będziemy dostawać kolejne prezenty w tym najcenniejszy w grze artefakt - świętego graala. Nie zabraknie też mocnych esencji do udoskonalania naszych postaci.

To jednak nie jest koniec. Każdy gracz otrzyma możliwość wyboru jednej darmowej postaci pięciogwiazdkowej. Do wyboru są naprawdę silne postacie jak japońska lisia kapłanka Tamamo no Mae czy celtycki berseker Cu Chulainn Alter. A może skusi was arabska czarodziejka Szeherezada czy indyjski łucznik Arjuna? Można też polosować nowe postacie. Szanse na rzadkie postacie są wyraźnie podwyższone.

Gra dla fanów historii i mitologii

Jeśli kupimy 15 Saint Quartz to dostaniemy jeszcze więcej. Za kilkadziesiąt złotych dostaniemy drugą postać pięciogwiazdkową. Nie wybierzemy co prawda konkretnej postaci, ale wybierzemy z jakiej puli ma losować. Pula jest większa niż w przypadku darmowego przyzwania.

Ale wróćmy do gratisów. Dalej możemy otrzymać dwa portrety lubianych przez nas postaci za wzięcie udziału w zadaniach jubileuszowych. Możemy spróbować wylosować Tamamo Vitch (Koyanskaya of Light) i kupić za półdarmo za Mana Prismy karty z Fou czy karty doświadczenia. Ceny w walucie z gry są kilkukrotnie lepsze niż zwykle.

Zastanawiacie się nad zaczęciem gry? Lubicie historię, mitologię lub strategię? Albo kreskę w stylu anime? Teraz jest idealny moment.

Zobacz: Fate/Grand Order oficjalnie w Polsce. Wreszcie można grać normalnie

Zobacz: Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na lato - lipiec 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: fgo trailer 6 rocznicy

Źródło tekstu: fgo (aniplex), wł