Fate/Grand Order oficjalnie w Polsce. Wreszcie można grać normalnie

Fate/Grand Order oficjalnie debiutuje w Polsce. Jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe, a jednak. Popularna gra mobilna ze świata anime oficjalnie w naszym Google Play i Apple App Store.

Uniwersum Fate jest naprawdę rozległe. Kinoko Nasu który pisząc 19 lat temu pierwszą grę Fate/Stay Night pewnie nie przewidywał, że wyjdzie z tego kura znosząca złote jaja. Teraz historii w tym uniwersum jest całe mnóstwo. Mamy gry, anime, mangi czy książki. Prawdziwym strzałem w dziesiątkę stała się jednak gra Fate/Grand Order, która zadebiutowała w Japonii 2015. Rok później pojawiła się wersja po chińsku, a jeszcze w następnym po angielsku.

Fate/Grand Order oficjalnie w Google Play w Polsce. Gra dla fanów anime i historii

I tu pojawiły się schody. Według Japończyków Europa nie istniała. Gra po angielsku dostępna była tylko w USA, Kanadzie i Australii. Potem doszła Tajlandia i Singapur. Korea, Chiny i Tajwan miały swoje wersje we współpracy z podwykonawcami. Gry nie było w Nowej Zelandii, chociaż była w Australii. Nie było jej we Francji, która jest największym rynkiem mangowym poza Azją.

Dochodziło do absurdalnych sytuacji, kiedy przy pojawieniu się każdego nowego rozdziału i kampanii najwięcej twittów poza Japonią było z Francji i Brazylii, w których oficjalnie wcale nie było gry. Ciekawe jak czuli się Anglicy, którzy oficjalnie zostali pozbawieni wersji anglojęzycznej. W fandomie Fate'ów stałe były żarty z leśnych dziadków w zarządzie japońskiego korpo. Grę wydaje Aniplex będący własnością Sony.

Gracze europejscy radzili sobie jednak po swojemu. Najczęściej pobierając grę z APKPure. FGO było też powodem, dla którego sam nie zamierzałem używać iPhone'a. Tam jesteśmy skazani tylko na App Store. Teraz nadeszła jednak historyczna chwila. Fate/Grand Order debiutuje w Europie. W Tym Polsce.

Co było powodem? Cóż, kiedyś FGO było najlepiej zarabiającą grą mobilną świata. Udany debiut Genshin Impact i sensacyjny sukces Uma Musume w Japonii spowodował jednak wyraźny spadek FGO. To dalej popularna gra, ale już nie ten poziom. Sony przystąpił zatem do zdecydowanych działań. W grze pojawiło się wiele usprawnień i udogodnień dla nowych graczy. Jednocześnie od 2 sierpnia 2022 oficjalnie można grać w Fate/Grand Order w wielu nowych krajach. FGO wczoraj oficjalnie pojawił się w Google Play i Apple App Store w następujących krajach:

Polska

Francja

Niemcy

Wielka Brytania

Włochy

Hiszpania

Szwecja

Belgia

Holandia

Finlandia

Szwajcaria

Austria

Irlandia

Norwegia

Dania

Portugalia

Brazylia

Chile

Nowa Zelandia

Na czym gra polega? Fate/Grand Order mimo bycia grą mobilną kładzie nacisk na fabułę i grę single player. Wraz z pomocą bohaterów z legend, mitów i historii próbujemy zmienić przyszłość świata i ocalić go. W pierwszej części gry cofaliśmy się w czasie by ocalić historię. W drugiej części walczymy z alternatywnymi światami - na przykład przyszłością, gdzie rządzą greccy bogowie. W innych światach walczyliśmy z Iwanem Groźnym czy przeciwko walkiriom. Pojawił się też przerywnik, gdzie trafiliśmy na przykład do Salem z czasów polowania na czarownice.

Zobacz: Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na lato - lipiec 2022

Zobacz: Fate/Grand Order najczęściej komentowaną i najlepiej zarabiającą grą mobilną świata

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: fgo

Źródło tekstu: fgo