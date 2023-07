Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na lato - lipiec 2023

Nadeszło lato, dla wielu wakacje i urlopy. Dla części z nas to idealna okazja by zapoznać się z najnowszymi anime. Romanse, horrory, emocjonujące walki? TELEPOLIS.PL postanowił tak jak dawniej wybrać najlepsze produkcje. Będą zarówno kontynuacje jak Jujutsu Kaisen czy Kanojo Okarishimasu czy Mushoku Tensei, jak i całkowicie nowe seriale.

Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto

(Zom 100: Bucket List of the Dead)



Akira Tendou od trzech lat jest pracownikiem japońskiej korporacji. Jak przystało na korpoludka, a szczególnie tego japońskiego - jest wymęczony życiem i nie ma siły na nic. Jego życie to zwykła bezcelowa egzystencja. Aż pewnego dnia zauważa jak właściciel jego mieszkania je śniadanie. Nie byle jakie śniadanie. Zjada bowiem innego lokatora. Od tej chwili życie Akiry zmienia się o 180 stopni. Musi uciekać przed wszechobecnymi zombie i...nigdy nie czuł się tak wspaniale jak teraz. Wreszcie nie musi iść do pracy.

Nowe anime Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto zacznie normalną emisję 9 lipca. Za jego produkcję odpowiada Studio BUG FILMS. W rolę Akiry wcieli się Shuuichirou Umeda, który do tej pory miał niewiele głównych ról. Na tej krótkiej liście są pies Pochita z niesłanego anime Inuhiro i Yuuki Izumi z Kawaii dake ja Nai Shikimori-san. Towarzyszką Akiry, czyli Shizuką Mikazuki będzie Tomori Kusunoki. To między innymi Makima z anime Chainsaw Man. Możemy spodziewać się 12 odcinków.

Horimiya: Piece

(Horimiya: The Missing Pieces)

Horimiya to jeden z najpopularniejszych romansów ostatnich lat i szczerze powiedziawszy ciężko się dziwić. Ładna kreska, orzeźwiająca fabula i ciekawe postacie. Nic więc dziwnego, że ekranizacji doczekały się te historie z mangi, które nie miały szczęścia załapać się na główne anime. Czeka nas 13 odcinków dodatkowych opowieści. Lubicie szkolne komedie romantyczne? Coś dla was.

Emisja rozpoczęła się 1 lipca i odpowiada za nią studio CloverWorks. To studio mające na koncie wiele znanych i lubianych premier: Shadows House, Spy x Family, Bocchi the Rock!, Fate/Grand Order, Bunny Senpai, Yakusoku no Neverland czy animację Projekt: Cosplay. W rolę Miyamury znowu wcieli się Kouki Uchiyama (Raku z Nisekoi, Amakusa Shirou z Fate/Apocrypha, Evans z Soul Eatera, Yuri z Yuri on Ice! czy Kei Tsukishima z Haikyuu!). Jako Hori ponownie wystąpi Haruka Tomatsu (Asuna ze Sword Art Online, Anaru z AnoHany, Sumireko z OreSuki czy Zero Two z Darling in the Franxx).

Jujutsu Kaisen 2

Serial Jujutsu Kaisen odniósł duży sukces jako shounen, nawet jeśli nie do końca ze zrozumiałych przyczyn. Samo uniwersum w międzyczasie wzbogaciło się o udany film kinowy Jujutsu Kaisen 0, który odniósł w Polsce naprawdę spory sukces. Już 6 lipca zadebiutuje drugi sezon anime Jujutsu Kaisen. Możemy się spodziewać powrotu wszystkich lubianych postaci - Satoru, Yuujiego czy Nobary. Anime o magach walczących z klątwami nie ma jeszcze ogłoszonej oficjalnie liczby odcinków.

Za produkcję ponownie będzie odpowiadać Mappa. To studio znane z takich tytułów jak ostatnie sezony Attack on Titan (poza pierwszymi trzema), Chainsaw Man, Kakegurui czy Zankyou no Terror. Jako Yuichi Itadori znowu wystąpi Junya Enoki. Użyczał on już głosu takim postaciom jak Reiner Braun (Attack on Titan) czy Nasa Yuzaki (Tonikaku Kawaii!). Głosem Satoru Gojou będzie Yuuichi Nakamura (Tomoya Okazaki z serii Clannad czy Houtarou Oreki z anime Hyouka.

