Epic Games Store rozdaje prezenty. Spodoba się wszystkim piratom

Epic Games Store ponownie rozdaje darmowe gry. Tym razem gracze mogą liczyć na kilka bezpłatne tytułów, co w ostatnim czasie nie zawsze było takie oczywiste.

Epic Games Store jak co czwartek rozda kolejne gry wideo. W ostatnich tygodniach sklep miał zwykle dla graczy tylko jedną produkcję tygodniowo, lecz przynajmniej w tym tygodniu możemy spodziewać się nawet trzech bezpłatnych gier. Ostatnio mogliśmy pobrać Godlike Burger, czyli niecodzienny rogue-lite akcji, w którym zarządzamy burgerownią i zabijamy naszych klientów.

Blazing Sails i Q.U.B.E za darmo w Epic Games Store

Q.U.B.E Ultimate Bundle to w zasadzie dwie gry i kilka DLC. Jest to gra, w której naszym nadrzędnym celem jest dowiedzenie się, czym tak właściwie Qube jest i dlaczego się w nim znaleźliśmy. Żeby tego dokonać, trzeba przejść wiele poziomów i rozwiązać jeszcze więcej łamigłówek. Ultimate Bundle zawiera oryginalną grę Q.U.B.E, wersję Director's Cut oraz Q.U.B.E 2 Deluxe Edition.

Blazing Sails to produkcja czerpiąca garściami ze znanej gry Sea of Thieves, jednak z nastawieniem wyłącznie na aspekt PvP. Jest to gra typu Battle Royale, w której gracze łączną się w załogi i walczą z innymi piratami o ostateczne zwycięstwo. Nie brakuje tutaj bitw morskich ani potyczek na lądzie.

Obie wspomniane gry można odebrać już dzisiaj 12 czerwca od godziny 17:00 na platformie Epic Games Store.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Epic Games Store