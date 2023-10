Nowe gry w PlayStation Plus w październiku. Na liście kilka hitów

PlayStation ujawniło listę nowych gier, które pojawią się w ramach usługi PlayStation Plus. Na liście jest kilka mocnych pozycji.

PlayStation ujawniło listę nowych gier, które w tym miesiącu staną się dostępne dla posiadaczy abonamentu PS Plus. Lista nie jest długa, ale znajduje się na niej kilka hitów, które z pewnością ucieszą posiadaczy PS4 i PS5.

Nowe gry w PlayStation Plus

Sony oferuje w tym momencie trzy wersje swojego abonamentu: PS Plus Essential, w którym nie mamy dostępu do biblioteki gier za darmo, PS Plus Extra z dostępem do części gier (zdecydowana większość) oraz PS Plus Premium z najbogatszą ofertą, w tym z produkcjami z poprzednich konsol Japończyków.

W tym miesiącu oferta zostanie poszerzona o następujące tytuły:

PS Plus Extra

Gotham Knights (PS5)

Disco Elysium – The Final Cut (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS4, PS5)

Alien: Isolation (PS4)

Dead Island Definitive Edition (PS4)

Outlast 2 (PS4)

Elite Dangerous (PS4)

FAR: Changing Tides (PS4, PS5)

Gungrave GORE (PS4, PS5)

Eldest Souls (PS4, PS5)

Röki (PS4, PS5)

PS Plus Premium

Tekken 6 (PS4, PS5)

Soulcalibur: Broken Destiny (PS4, PS5)

Ape Escape Academy (PS4, PS5)

IQ Final (PS4, PS5)

Szczególnie ciekawie prezentują się Disco Elysium — The Final Cut, Outlast 2, Dead Island, Alien: Isolation oraz Gotham Knight, które może nie zebrało rewelacyjnych ocen, ale za darmo (nie licząc samego abonamentu) jest solidną propozycją. Nowe gry mają być dostępne od 17 października.

Zobacz: Kiedy gry Activision Blizzard trafią do Xbox Game Pass? Znamy odpowiedź

Zobacz: Disney może namieszać na rynku gier. W tym celu przejmie giganta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PlayStation