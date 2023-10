Kiedy gry Activision Blizzard trafią do Xbox Game Pass? Znamy odpowiedź

W tym tygodniu Activision Blizzard ma się stać częścią Microsoftu. Czy to oznacza, że gry wydawcy od razu trafią do Xbox Game Pass? Niestety, ale nie.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Microsoftu, a wiele na to wskazuje, to już w piątek firma z Redmond będzie mogła ogłosić, że Activision Blizzard stał się jej częścią. Stanie się tak po 20 miesiącach ciężkich batalii i ustępstw. Czy to oznacza, że Diablo IV i seria Call of Duty od razu trafią do Xbox Game Pass? Niestety, na to będziemy musieli jeszcze poczekać.

Kiedy gry Activision Blizzard w Xbox Game Pass?

Wielu graczy zastanawia się, kiedy gry nowego wydawcy w portfolio Microsoftu trafią do ich sztandarowej usługi dla graczy, czyli Xbox Game Pass. Odpowiedź na to dał sam Activision Blizzard. Firma na X (wcześniej Twitter) ogłosiła, że nie ma w tym roku w planach dodania swoich gier do Game Passa. Na to będziemy musieli poczekać do przyszłego roku.

Chociaż nie mamy planów włączenia Modern Warfare III ani Diablo IV do Game Pass w tym roku, po sfinalizowaniu umowy spodziewamy się rozpocząć współpracę z Xbox, aby udostępnić nasze tytuły większej liczbie graczy na całym świecie. Przewidujemy, że zaczniemy dodawać gry do usługi Game Pass w przyszłym roku.

- głosi komunikat firmy.

Według słów Phila Spencera, które wypowiedział w sierpniu, nie jest to kwestia złej woli. Dodanie gier do Xbox Game Pass wymaga fizycznej pracy po obu stronach, a do tego potrzebny jest czas. Zresztą podobnie było z grami Bethesdy. One również trafiły do Game Passa po kilku miesiącach.

