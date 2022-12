Epic z dziesiątym prezentem. Apokalipsy ciąg dalszy

Epic Games Store kontynuuje swoje świąteczne rozdawnictwo. Gracze mogą odebrać już dziesiątą grę, a ostatnich kilka produkcji utrzymanych jest w tym samym klimacie.

Epic Games Store uraczył graczy już kolejną, dziesiątą produkcją. To jeszcze jednak nie koniec, gdyż platforma planuje rozdać łącznie 15 gier. Nie da się jednak ukryć, że ostatnich kilka gier utrzymanych jest w konwencji Science-Fiction połączonego z postapokalipsą. W poprzednich dniach mogliśmy pobrać kilka klasyków z uniwersum Fallout, a później ciekawą produkcję RPG o nazwie Encased. Dziesiąta gra świąteczna od Epic Games Store również wpisuje się w konwencję postapokalipsy.

Metro do odebrania za darmo na Epic Games Store

Jest rok 2034, w wyniku apokalipsy, ludzkość została zmuszona do wycofania się do podziemi. Jednym z największych ośrodków życia stało się moskiewskie metro. Metro: Last Light Redux jest teraz dostępne za darmo na platformie Epic Games Store. W grze wcielamy się w Artema i przyjdzie nam zmierzyć się krwiożerczymi mutantami, które czają się w mrocznych, podziemnych katakumbach, jak i na wymarłej powierzchni, gdzie pod zatrutym niebem szaleją toksyczne wichry.

Tak jak w przypadku poprzednich prezentów od Epica, Metro: Last Light Redux można odebrać jedynie przez 24 godziny. Promocja na postapokaliptyczną strzelankę rozpoczęła się dzisiaj (24 grudnia) o godzinie 17 i potrwa do jutra (25 grudnia) do godziny 17.

