Czy Diablo 4 trafi do Xbox Game Pass? Activision Blizzard wyjaśnia

Już za chwilę rozpoczną się otwarte beta testy Diablo 4. Wielu graczy liczy, że gra w dniu premiery trafi do Xbox Game Pass. Activision Blizzard nie ma dla nich najlepszych wiadomości.

Diablo 4 to jedna z tych gier, które bez zająknięcia możemy wymienić wśród największych premier 2023 roku. Gracze aż 11 lat musieli czekać na kolejną odsłonę kultowego hack'n'slasha. Premiera zaplanowana jest na czerwiec tego roku. Wiadomo, że w międzyczasie Microsoft planuje kupić Activison Blizzard i wiele osób liczyło, że dzięki temu Diablo 4 trafi do Xbox Game Pass. Twórcy postanowili wyjaśnić tę kwestię.

Diablo 4 trafi do Xbox Game Pass?

Diablo 4 w Xbox Games Pass od razu w dniu premiery byłoby świetną informacją dla fanów. Jestem przekonany, że duża część z nich już ma wykupiony abonament Microsoftu, więc za nową grę nie musieliby płacić dodatkowo. Niestety, Rod Ferguson z Activision Blizzard nie ma dla nich dobrych informacji.

Otrzymujemy pytania dotyczące Diablo 4 w Game Pass i chcę was poinformować, że nie mamy takich planów. Do zobaczenia w Sanktuarium podczas weekendu wczesnego dostępu do wersji beta, który rozpocznie się 17 marca!

- napisał główny menadżer Activision Blizzard

Dlatego nie, Diablo 4 nie trafi do Xbox Game Pass, a przynajmniej nie na razie i na pewno nie w dniu premiery. Microsoft chce kupić Activision Blizzard i pewnie wszystkie gry studia ostatecznie trafią do usługi, jeśli transakcja zostanie domknięta, ale do tego jeszcze bardzo daleko. Póki co wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić grę w ramach beta testów. Pierwsze (w dniach 17-20 marca) są dla posiadaczy preorderów, a drugiej (w dniach 24-27 marca) dla wszystkich chętnych.

Zobacz: Twórcy STALKER 2 są szantażowani przez Rosjan. Absurdalne żądania

Zobacz: Suicide Squad może zaliczyć ogromną obsuwę. Twórcy nie chcą wpadki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Activision Blizzard

Źródło tekstu: wccftech