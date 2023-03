Suicide Squad może zaliczyć ogromną obsuwę. Twórcy nie chcą wpadki

Według plotek premiera gry Suicide Squad: Kill The Justice League zostanie opóźniona. Jednak może być gorzej, niż pierwotnie zakładano.

Na ten moment oficjalna data premiery gry Suicide Squad: Kill The Justice League to wciąż 26 maja tego roku. Jednak Jason Schreier, czyli jeden z najbardziej uznanych dziennikarzy w branży, twierdzi, że gra trafi na sklepowe półki później. Teraz docierają do nas informacje, według których może być jeszcze gorzej.

Opóźnienie Suicide Squad jeszcze większe?

Według Jasona Schreiera Suicide Squad: Kill The Justice League zadebiutuje później, ale jeszcze w tym roku. Przełożenie premiery ma późniejszy termin miałoby być spowodowane słabym przyjęciem gry przy okazji niedawnej prezentacji na PlayStation Showcase. Twórcy podobno chcą dać sobie więcej czasu, aby doszlifować produkcję.

Tymczasem Jeff Grubb, czyli inny, znany dziennikarz z branży gamingowej, w trakcie podcastu Game Mess ujawnił, że według jego sprawdzonych źródeł może być jeszcze gorzej. Premiera gry może zostać przesunięta nawet na 2024 rok. Dodatkowe miesiące miałby zostać wykorzystane nie tylko na dopracowanie wszystkich aspektów, ale zmienienie elementów gry, które nie spodobały się graczom.

Jeśli to prawda, to Rocksteady Studio i Warner Bros. bardzo nie chcą zaliczyć wpadki, ale może wyjdzie to grze na dobre. Ostatnio mieliśmy zbyt wiele przykładów tego, że lepiej nie spieszyć się z premierą.

Źródło zdjęć: Rocksteady Studios

Źródło tekstu: Game Mess