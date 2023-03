Wysokie wymagania The Last of Us Part I na PC

PlayStation Studios i Naughty Dog ujawnili wymagania sprzętowe gry The Last of Us Part I na PC. Nie obejdzie się bez mocnego komputera.

Wkrótce, bo już 28 marca, zadebiutuje The Last of Us Part I na PC. To odświeżona wersja pierwszej części przygód Joela i Ellie. Gra trafiła już na PlayStation 5, a teraz zmierza też na komputery. W związku ze zbliżającą się premierą PlayStation Studios i Naught Dog ujawnili oficjalne wymagania sprzętowe. Są wysokie.

Wymagania The Last of Us Part I

Przede wszystkim The Last of Us Part I zajmie na komputerach dużo miejsca na dysku. Twórcy ostrzegają, że gracze muszą przygotować na swoich nośnikach aż 100 GB wolnej przestrzeni. Co więcej, w wymaganiach pojawia się wzmianka tylko i wyłącznie na temat dysków SSD. Oczywiście mało prawdopodobne jest, aby gra nie ruszyła z nośnika HDD, ale prawdopodobnie będzie się to wiązało z bardzo długimi czasami ładowania.

Szczegółowe wymagania wyglądają tak:

Wymagania minimalne (720p, 30 fps, niskie ustawienia):

Ryzen 5 1500X lub Core i7-4770K

Radeon 470, GeForce GTX 970 lub GeForce GTX 1050 Ti

16 GB pamięci RAM

Windows 10 wersja 1909 (lub nowszy)

100 GB miejsca na dysku SSD

Wymagania rekomendowane (1080p, 60 fps, wysokie ustawienia):

Ryzen 5 3600X lub Core i7-8700

Radeon RX 5800 XT, Radeon RX 6600 XT, GeForce RTX 2070 Super lub GeForce RTX 3060

16 GB pamięci RAM

Windows 10 wersja 1909 (lub nowszy)

100 GB miejsca na dysku SSD

Wymagania wysokie (1440p, 60 fps, wysokie ustawienia):

Ryzen 5 5600X lub Core i7-9700K

Radeon RX 6750 XT lub GeForce RTX 2080 Ti

32 GB pamięci RAM

Windows 10 wersja 1909 (lub nowszy)

100 GB miejsca na dysku SSD

Wymagania bardzo wysokie (4K, 60 fps, ustawienia ultra):

Ryzen 9 5900X lub Core i5-12600K

Radeon RX 7900 XT lub GeForce RTX 4080

32 GB pamięci RAM

Windows 10 wersja 1909 (lub nowszy)

100 GB miejsca na dysku SSD

