Epic Games Store z kolejną darmową grą

Epic Games Store ponownie rozdaje prezenty, a właściwie prezent. Sklep już od jakiegoś czasu oddaje bezpłatnie tylko jedną produkcję. Co będziemy mogli pobrać w tym tygodniu?

Epic Games Store ponownie udostępnia darmowe gry. W zeszłym tygodniu mogliśmy pobrać Rise of Industry, czyli produkcję, w której możemy stać się prawdziwym rekinem biznesu. Gra wymaga od nas stawiania nowych fabryk, tworzenia linii produkcyjnych, zorganizowania transportu i zajęcia się handlem.

Call of The Sea za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu również możemy liczyć na co najmniej jedną darmową produkcję w sklepie Epic Games Store. Już od dzisiaj od godziny 17 będziemy mogli bezpłatnie odebrać Call of The Sea. W grze wcielmy się w kobietę i wybierzemy na rajskie wyspy południowego pacyfiku. Nie będą to jednak zwykłe wakacje, gdyż trafimy tam z ważną misją. Musimy rozwikłać tajemnicę zaginięcia naszego męża i odnaleźć jego zaginioną ekspedycję.

Akcja rozgrywa się w 1934 roku, więc najnowsze technologie nie pomogą nam w zlokalizowaniu ukochanego. Sami będziemy musieli zmierzyć się z wieloma łamigłówkami. Call of The Sea po raz pierwszy ujrzało światło dzienne w 2020 roku, a za grę odpowiedzialne jest studio Out of the Blue.

