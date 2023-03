Megogo dodaje nowe kanały telewizyjne do pakietów. Bez podnoszenia cen

Miesiąc temu serwis Megogo debiutował w Polsce, udostępniając trzy pakiety kanałów płatnej telewizji: Startowy z 37 kanałami, Optymalny z 81 kanałami i Maksymalny z 109 kanałami z miesięcznymi cenami na poziomie 9,99 zł, 29,99 zł i 39,99 zł (nie uwzględniając dostępnych promocji). Teraz oferta została rozszerzona:

Megogo jest uznanym graczem w regionie dlatego cieszymy się, że kanały z portfolio The Walt Disney Company stanowią ważną część jego oferty. Dla nas to kolejny dowód na to, że kanały linearne mają się świetnie. Dla widzów zaś to kolejne miejsce, w którym mogą zanurzyć się w świat seriali dla dzieci i młodzieży na kanałach Disneya; odkrywać i podziwiać świat poprzez kanały National Geographic; a także zrelaksować się przy znakomitej ofercie filmowo – serialowej, które serwują FOX i FOX Comedy. Życzymy Megogo powodzenia, a widzom satysfakcji z oglądania naszych programów.

– powiedziała Marlena Pasowski, Director Affiliate Sales w Europie Środkowej i Wschodniej, The Walt Disney Company

Do pakietu Maksymalnego dodano również 5 kanałów z pakietu FilmBoxa: FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Action, FilmBox Family oraz FilmBox Arthouse.

Nie muszę mówić, jak Disney jest dla mnie ważny. Dlatego bardzo cieszę się, że do oferty treści serwisu dodano szeroki wybór kanałów z portfolio The Walt Disney Company i pakietu FilmBox. To wspaniale, że widzowie Megogo, mają dostęp do kanałów z ulubionymi bohaterami dziecięcymi i szerokim wyborem filmów światowej klasy. Znakomite powiększenie oferty nie ma żadnego wpływu na ceny poszczególnych usług. Pozostają one na dotychczasowym poziomie. Całe rodziny znajdą coś dla siebie także w programach FOX, National Geographic i innych.