CANAL+ wprowadza zmiany w pakietach. Wymuszone, ale jednak

CANAL+ wprowadził nowe warunki w ofercie łączonej z Viaplay. Zmiany obejmą klientów, którzy zdecydują się na nią od 1 marca. Operator proponuje nowe wersje pakietów.

CANAL+ poinformował o zmianach w swojej ofercie, które weszły od 1 marca. Wynikają one ze zmian, jakie wprowadza od początku miesiąca sam Viaplay.

Co najważniejsze, wszyscy klienci, którzy kupili dostęp do Viaplay za pośrednictwem CANAL+ przed 1 marca zachowują dostęp do nowego, pełnego pakietu Viaplay Total do końca trwania podpisanej umowy. Pakiet został jednocześnie wzbogacony o wyścigi Formuły 1.

Natomiast klienci, którzy zdecydują się na zakup oferty programowej Viaplay wraz z CANAL+ od 1 marca mogą wybierać spośród kilku ofert. Viaplay oferowany jest w dwóch opcjach:

Pakiet Viaplay Medium — w tym pakiecie widzowie otrzymują dostęp do oferty serialowo-filmowej, Bundesligi, Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji Europy UEFA oraz dodatkowo do wszystkich meczów angielskiej Premier League oraz wybranych walk bokserskich KSW.

Pakiet Viaplay Total — w nim klienci otrzymują oprócz wydarzeń dostępnych w pakiecie Medium również dostęp do wyścigów Formuły 1 oraz wszystkich gal KSW.

Ceny pakietów sportowych CANAL+ zawierających Viaplay Medium od 1 marca 2023 r. wyglądają następująco:

pakiet Entry+ 75 zł ,

, pakiet Relax+ 95 zł ,

, pakiet Extra+ 125 zł.

W każdym w tych wariantów klienci mogą podwyższyć pakiet do Viaplay Total za dodatkową opłatą 10 zł.

Źródło zdjęć: Shutterstock