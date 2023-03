Twórcy STALKER 2 są szantażowani przez Rosjan. Absurdalne żądania

Studio GSC Game World — odpowiedzialne za STALKER 2 — jest zastraszane przez rosyjskich hakerów, którzy twierdzą, że wykradli 30 GB danych gry.

Ukraińskie studio GSC Game World, które tworzy grę STALKER 2, jest szantażowane przez rosyjskich hakerów. Ci twierdzą, że włamali się na serwery firmy i wykradli część danych na temat nadchodzącej i bardzo wyczekiwanej gry. Dowód ataku mają opublikować za kilka dni. Na razie wysunęli absurdalne żądania.

Twórcy STALKER 2 są szantażowani

Za atak odpowiadają rosyjscy hakerzy z grupy Vestnik TSS. Twierdzą oni, że są w posiadanie prac koncepcyjnych, scenek przerywnikowych oraz innych elementów z gry STALKER 2. W sumie ma to być 30 GB danych. Grupa wysunęła kilka absurdalnych żądań. Jeśli nie zostaną spełnione do 15 marca, to wszystkie wykradzione pliki zostaną przez nich udostępnione publicznie. Te żądania to:

Odbanowanie profilu NF Star na ich oficjalnym Discordzie (jest to jeden z członków Vestnik TSS)

„Zmiana swojego stosunku” do graczy z Białorusi i Rosji i przeprosiny za „niegodne podejście” do zwykłych graczy z obu krajów

Przywrócenie rosyjskiej lokalizacji STALKER 2.

W skrócie hakerzy domagają się przywrócenia rosyjskiej wersji językowej gry, odbanowania jednego ze swoich członków na Discordzie twórców oraz przeprosin dla zwykłych graczy z Rosji i Białorusi. Jeśli oni w swoim mniemaniu zaliczają się do tych "zwykłych gracz", to mamy potwierdzenie, że szantaż i zastraszanie są standardowymi metodami działania w państwie rządzonym przez Putina.

Studio GSC Game World zdążyło już odpowiedzieć na te żądania. Firma opublikowała swoje oficjalne oświadczenie na Twitterze.

Jesteśmy ukraińską firmą i jak większość Ukraińców doświadczyliśmy wielu rzeczy, które są o wiele bardziej przerażające: zniszczone domy, zrujnowane życie i śmierć naszych bliskich. Próby szantażu lub zastraszenia nas są całkowicie daremne. Nasze niezachwiane zaangażowanie we wspieranie naszego kraju pozostaje niezmienione - nadal będziemy robić wszystko, co możliwe, aby wspierać Ukrainę i to się nie zmieni w przyszłości pod żadnym pozorem.

- brzmi oświadczenie twórców STALKER 2.

Jednocześnie Ukraińcy potwierdzili, że rzeczywiście doszło do ataku hakerskiego i wycieku danych. Proszą, aby w imię solidarności gracze nie oglądali i nie udostępniali dalej materiałów, jeśli rzeczywiście zostaną opublikowane.

Źródło zdjęć: GSC Game World

Źródło tekstu: wccftech