Microsoft potwierdza smutną wiadomość. Dołączają do Nintendo i Sony

Microsoft potwierdził to, o czym słyszeliśmy już kilka tygodni temu. Firma z Redmond dołącza do Nintendo.

Kilka tygodni temu pojawiły się pierwsze pogłoski, jakoby Nintendo, Sony i Microsoft zamierzały opuścić tegoroczne targi E3, które wracają w fizycznej formie po kilku latach przerwy. O ile w przypadku PlayStation było to niemal pewne, tak w przypadku dwóch pozostałych firm czekaliśmy na potwierdzenie. Właśnie je dostaliśmy.

Microsoft nie pojawi się na E3 2023

Nintendo już jakiś czas temu potwierdziło, że nie weźmie udziału w E3 2023 w Los Angeles. Teraz to samo zrobił Microsoft. Twórcy Xboxa potwierdzili, że nie wezmą udziału w imprezie organizowanej w Mieście Aniołów. Nie oznacza to, że fani nie będą mieli na co czekać. Microsoft zamierza zorganizować własne wydarzenie.

Nie możemy się doczekać, aby 11 czerwca zorganizować naszą prezentację gier Xbox. Więcej szczegółów podamy później.

- brzmi oświadczenie Xboxa, przesłane do mediów.

Tym samym Microsoft dołącza do Sony i Nintendo, co jednocześnie oznacza, że w targach nie wezmą udziału trzy z kilku najważniejszych firmy z branży. Tak naprawdę, to nie wiadomo czy lista nie będzie dłuższa. Na ten moment, z wielkich wydawców, swój udział w E3 2023 potwierdził jedynie Ubisoft.

E3 2023 odbędzie się w tym roku w dniach 13-16 czerwca w Los Angeles Convention Center.

