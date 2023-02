Nintendo potwierdza smutną wiadomość

W tym roku, po kilku latach przerwy spowodowanych pandemią COVID-19, w Los Angeles w końcu odbędą się targi E3. Najwięksi deweloperzy i wydawcy zjadą się do Miasta Aniołów, aby zaprezentować swoje nowości. Jednak tych największych tam nie będzie.

Od kilku tygodni krążyły plotki na temat ewentualnej obecności Nintendo, Sony i Microsoftu na E3. Dzisiaj już wiemy, że przynajmniej dwie z nich nie pojawią się w Los Angeles. Sony, bo od dawna omija imprezę oraz Nintendo, które właśnie potwierdziło, że nie zamierza uczestniczyć w tegorocznym wydarzeniu.

Do naszego zaangażowania w każde wydarzenie podchodzimy indywidualnie i zawsze rozważamy różne sposoby nawiązania kontaktu z naszymi fanami. Ponieważ tegoroczne targi E3 nie pasowały do naszych planów, podjęliśmy decyzję o rezygnacji z udziału. Jednak byliśmy i nadal jesteśmy gorącymi zwolennikami ESA i E3.

- brzmi oświadczenie Nintendo.

The only booth at E3 2023 this year pic.twitter.com/7JomXIzqjF