Czy Baldur's Gate 3 wyjdzie też na Xboxa? Twórcy odpowiadają

Prezentacja Baldur's Gate 3 na PlayStation State of Play wywołała niemałe zamieszanie. Czy gra nie trafi na Xboxa? Larian Studio uspokaja fanów.

Kilka dni temu gra Baldur's Gate 3 została zaprezentowana na wydarzeniu z serii PlayStation State of Play. W jego trakcie dowiedzieliśmy się, że produkcji trafi między innymi na PC-ty oraz konsole PlayStation 5. Gracze zaczęli się zastanawiać, co z wersją na Xboxy. Czy gra ominie urządzenia Microsoftu?

Czy Baldur's Gate 3 wyjdzie na Xboxa?

Chociaż przy okazji State of Play gra Baldur's Gate 3 została oficjalnie zapowiedziana na PlayStation 5 i PC-ty, to trafi też na konsole Xbox Series X/S. Rzecz w tym, że może to nie nastąpić w tym samym czasie i nie z powodu czasowej ekskluzywności. Larian Studio pracuje nad grą na urządzenia Microsoftu, ale ma problemy natury technicznej.

Po wczorajszym ogłoszeniu daty premiery wyjaśniliśmy, że w tej chwili planujemy wydać Baldur’s Gate 3 na PC, Mac, GeForce NOW i PS5. To powiedziawszy, nie mamy wyłączności, na które platformy możemy wprowadzić BG3 ani kiedy. Ogłosimy wsparcie dla dodatkowych platform, jeśli i kiedy będziemy gotowi.

- brzmi oświadczenie Larian Studios.

Dodatkowo firma przyznała, że prace nad wersją na Xbox Series X/S trwają już od dłuższego czasu, ale programiści mają problem z trybem kooperacyjnym z podzielonym ekranem. Dlatego studio chce się z nimi najpierw uporać, aby mieć pewność, że gra będzie gotowa na premierę. Z tego powodu zabrakło na ten moment oficjalnej zapowiedzi Baldur's Gate 3 na Xboxa.

Premiera Baldur's Gate 3 zaplanowana jest na sierpień 2023 roku.

Źródło zdjęć: Larian Studios

Źródło tekstu: KitGuru