Electronic Arts pyta, czy chcemy Remake Dead Space 2 i 3

Electronic Arts chce wiedzieć, czy gracze są zainteresowani remake'ami Dead Space 2 oraz Dead Space 3. Odpowiedź wydaje się oczywista.

Miesiąc temu (27 stycznia) zadebiutowała gra Dead Space Remake. To stworzona od zera, nowa wersja klasyka z 2008 roku. Produkcja została ciepło przyjęta, więc nic dziwnego, że Electronic Arts myśli o wydaniu w ten sposób dwóch kolejnych części, bo Dead Space to przecież trylogia.

Chcecie Dead Space 2/3 Remake?

Electronic Arts wysłało ankietę do niektórych graczy, w której pyta między innymi o zainteresowanie Dead Space 2 Remake oraz Dead Space 3 Remake. Biorąc pod uwagę popularność pierwszej, dopiero co wydanej części, takie pytanie wydaje się jedynie kurtuazją ze strony Elektroników. Myślę, że kwestia ta została już dawno rozstrzygnięta.

Pfft. The survey EA is sending out. On the wall - the writing. pic.twitter.com/o2f1OPC1zM — Dillon Rogers (@TafferKing451) February 25, 2023

Nie ma co się oszukiwać, remake kolejnych dwóch części Dead Space to kwestia praktycznie pewna. Dziwne byłoby wydane w ten sposób tylko jeden odsłony z całej trylogii. Otwartym pozostaje pytanie — kiedy to nastąpi? Stawiałbym, że w EA już trwają wstępne prace nad kolejnymi częściami, ale ewentualne ukończenie gier to raczej kwestia lat. Osobiście z chęcią zobaczyłbym też Dead Space 4, bo przecież nie powiedziane, że historia Isaaca została zamknięta.

